Ни одна команда из Европы не хочет подписывать Винисиуса

Ни одна европейская команда не хочет подписывать нападающего «Реала» Винисиус Жуниор.
Несмотря на усилия агентов футболиста, европейские клубы не хотят подписывать бразильца. Даже «Челси», который ранее интересовался Винисиусом, отказался от такой возможности.
пока идут непростые переговоры, бразилец и его окружения хотят супер зарплату.
есть должный информ.фон вокруг этих движений.
уверен, Фло Перес не продаст Винисиуса.
и логика Переса понятна. по сути, именно Перес архитектор системной покупки Реалом лучших молодых игроков и доведения их до уровня звезд Галактикос: Винисиус, Родриго, Камавинга, Тчуамени, Беллингэм, Милитао, Хенсен, Каррерас, Эндрик, Гюлер, Мастантуоно и другие.
а Винисиус самый успешный из этого ряда.
Перес в его лице защищает тут свое начинание, которое по ряду причин пока еще не выстрелило, но должно написать историю Реала.
пока все идет достаточно неплохо, но очевидно, что он хочет именно суперзвезд, как Олисе, Холанда, Витинья.
а из списка купленных до этого статуса мега звезды добрался только Винисиус.
может со временем и Гюлер станет топ-игроком.
есть у Переса и вторая схема: это подписание свободных суперагентов в виде Алабы, Трента, Мбаппе - тут тоже пока все хорошо, фанаты королевского клуба вроде согласны)))
журналистам доверять не стоит, а результат мы скоро увидим, когда Винисиуса либо продлят, либо продадут если кому то нужен.
ФлоПерес - крутой бизнесмен, видит и вклад в игру, и отношение, и суммы, которые предлагают за игроков.
но еще он стар и как старик, он сентиментален.
и, возможно, поэтому будет до последнего держаться за Винисиус, который вырос на его глазах из 18 летнего игрока замены в одного из лучших вингеров пару сезонов назад.
никогда Перес не ставил в приоритет продажу игрока.
любого.
Роналду ушел, потому что хотел много денег.
Перес решил, что нельзя платить такие деньги стареющей звезде.
