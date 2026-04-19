Конте прокомментировал информацию о своем будущем в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» прокомментировал ситуацию со своим контрактом, который рассчитан до лета 2027 года.

Покину ли я «Наполи»? Разговоры о моем будущем возникают регулярно, так было и в прошлом сезоне. Мои слова часто интерпретируют неверно, но таков футбол. Считаю, что сейчас всем нам стоит соблюдать тишину и не создавать лишнего шума, как минимум до завершения чемпионата. Вопрос продления можно обсуждать и в закрытом режиме, за кулисами. Сейчас же важнее всего сфокусироваться на работе с командой — это вопрос уважения к нашим болельщикам. Лично я полностью сосредоточен на деле. Я знаю, что медиа постоянно используют мое имя для рейтингов, но не обращаю на это внимания.