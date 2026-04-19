«Реал Сосьедад» — обладатель Кубка Испании 2025/26

сегодня, 00:53
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадЗакончился после серии пенальти

«Атлетико» уступил «Реалу Сосьедад» в финале Кубка Испании (2:2, 3:4 по пенальти).

Андер Барренетчеа вывел «королей» вперед на 1-й минуте. Адемола Лукман на 18-й минуте восстановил равенство в счете. На 45+1-й «Сосьедад» снова вышел вперед благодаря голу Микеля Ойарсабаля с пенальти. На 83-й форвард «матрасников» Хулиан Альварес сравнял счет. В серии пенальти точнее оказался «Реал Сосьедад».

Российский полузащитник Арсен Захарян не был включен в заявку клуба из Сан-Себастьяна из-за болезни.

«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании в 4-й раз в истории. Последний раз команде удавалось завоевать этот трофей в 2020 году.

Гол Куньи принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Челси»
Вчера, 23:56
«Рома» сыграла вничью с «Аталантой» в матче Серии А
Вчера, 23:39
«Тоттенхэм» и «Брайтон» сыграли вничью в матче АПЛ
Вчера, 21:40
«Динамо» упустило победу над «Пари НН»
Вчера, 21:27
«Наполи» уступил дома «Лацио» в игре Серии А
Вчера, 20:56
«Родина» сыграла вничью с «Волгой» в поединке Первой лиги
Вчера, 19:14
ESPANOL
сегодня в 01:38
Бог шельму метит. Стоило поставить нормального судью и ничего выдающегося мы не увидели. Ждем игры с Арсеналом и думаю, что Атлетико в этом сезоне пролетит мимо всех трофеев. Тренер басков наглядно показал, как нужно строить защиту. Надеюсь, до Флика допрет наконец, что с такой тактикой игры, как у него, международных трофеев не видать Барсе.
пират Елизаветы
сегодня в 01:26
неожиданно у Захаряна первый трофей)))
и покажите еще раз забег Симеоне при счете 2-2!
сейчас так же бежит?
понятно, Симеоне душу продал, чтобы Барсу пройти в ЛЧ, но дальше запаса удачи нет. и теперь на дизморали примут Арсенал.
IKER-RAUL
сегодня в 01:19
очень грамотно тактически сыграла команда Пелигрини, плюс в серии пенальти выручил голкипер.
С заслуженным трофеем, молодцы!
Capral
сегодня в 01:04
56 Сёрлот, даже пенальти забить не способен. Простоял как истукан в игровое время, еще и пенальти не забил. А кое-кто его уже определил в Барселону и Баварию. Но во многом виноват и сам Симеоне. В игровое время проиграл вчистую центр поля, прогнулся под прессингом соперника, а в позиционной атаке Атлетико ничего не показал. Даже счет сравняли в силу индивидуального прохода Альваро. Много было навесов, неподготовленных дальних ударов у Атлетико и очень мало остроумных ходов.

Замену Лукмана я вообще не понял. Симеоне оставил свой левый фланг без атаки. А ведь именно через Лукмана, длинными пасами, Атлетико добирался до штрафной соперника и там обострял, когда Р/С душил Атлетико прессингом в центре поля. Р/С больше мешал играть сопернику, нежели играл сам. И что интересно, ведь в матче Примеры, в гостях, Симеоне уже сталкивался с аналогичной игрой Р/С, но выводов не извлек... Убрать всю атаку и выставить бесполезное полено в виде Сёрлота- это конечно не по Симеоновски, но, что есть, то есть........................................
Nenash
сегодня в 00:59
Поздравляем!.. 👏
iBragim2102
сегодня в 00:57, ред.
где то скользнуло ухо Захаряна, на скамейке, следующий вылет от Арсенала из ЛЧ у Катлет намечается
shur
сегодня в 00:56
.....герои нашего времени!!!
shur
сегодня в 00:55
.....без слов!!!
