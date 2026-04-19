«Реал Сосьедад» — обладатель Кубка Испании 2025/26

сегодня, 00:53

«Атлетико» уступил «Реалу Сосьедад» в финале Кубка Испании (2:2, 3:4 по пенальти).

Андер Барренетчеа вывел «королей» вперед на 1-й минуте. Адемола Лукман на 18-й минуте восстановил равенство в счете. На 45+1-й «Сосьедад» снова вышел вперед благодаря голу Микеля Ойарсабаля с пенальти. На 83-й форвард «матрасников» Хулиан Альварес сравнял счет. В серии пенальти точнее оказался «Реал Сосьедад».

Российский полузащитник Арсен Захарян не был включен в заявку клуба из Сан-Себастьяна из-за болезни.

«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании в 4-й раз в истории. Последний раз команде удавалось завоевать этот трофей в 2020 году.