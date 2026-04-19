«Реал Сосьедад» — обладатель Кубка Испании 2025/26

«Атлетико» уступил «Реалу Сосьедад» в финале Кубка Испании (2:2, 3:4 по пенальти).
Андер Барренетчеа вывел «королей» вперед на 1-й минуте. Адемола Лукман на 18-й минуте восстановил равенство в счете. На 45+1-й «Сосьедад» снова вышел вперед благодаря голу Микеля Ойарсабаля с пенальти. На 83-й форвард «матрасников» Хулиан Альварес сравнял счет. В серии пенальти точнее оказался «Реал Сосьедад».
Российский полузащитник Арсен Захарян не был включен в заявку клуба из Сан-Себастьяна из-за болезни.
«Реал Сосьедад» выиграл Кубок Испании в 4-й раз в истории. Последний раз команде удавалось завоевать этот трофей в 2020 году.
и покажите еще раз забег Симеоне при счете 2-2!
сейчас так же бежит?
понятно, Симеоне душу продал, чтобы Барсу пройти в ЛЧ, но дальше запаса удачи нет. и теперь на дизморали примут Арсенал.
С заслуженным трофеем, молодцы!
Замену Лукмана я вообще не понял. Симеоне оставил свой левый фланг без атаки. А ведь именно через Лукмана, длинными пасами, Атлетико добирался до штрафной соперника и там обострял, когда Р/С душил Атлетико прессингом в центре поля. Р/С больше мешал играть сопернику, нежели играл сам. И что интересно, ведь в матче Примеры, в гостях, Симеоне уже сталкивался с аналогичной игрой Р/С, но выводов не извлек... Убрать всю атаку и выставить бесполезное полено в виде Сёрлота- это конечно не по Симеоновски, но, что есть, то есть........................................
