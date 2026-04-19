Дзюба отреагировал на слухи о возможном переходе в «Родину»

сегодня, 09:06

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал слухи о том, что он может перейти в «Родину».

Это просто чей‑то вброс. Мне вообще сказали, что чуть ли не от «Родины». Не знаю, зачем они это делают. То ли как-то пиарятся, то ли инфополе забивают. Мне сказали, что от них, но точно не от меня (смеется). У меня ни с кем переговоров не было, хотя я могу вести.

22szv9798rx2
сегодня в 12:47
У Артема ещё будет время передумать
lobsterdam
сегодня в 12:37
Сможет, а зачем? Кому нужны эти так называемые "рекорды"? Рекорды это - быстрее, выше, сильнее! В игровых видах спорта "рекорды", как правило, официально не фиксируются, там результат на табло и есть "рекорд" этого дня! А все остальное - выдумки досужих репортеров!
lotsman
сегодня в 12:32
Просто любят у нас в народе вбросы делать.
Владимир_Спартак
сегодня в 11:58
Что бы мы все не говорили о дзюбе , но переплюнуть его рекорд по забитым мячам , повторяю рекорд по мячам...))), ни кто вскоре не сможет...
lazzioll
сегодня в 11:31
обещал же в Спартак. как футболист он там не нужен, а вот уборщик раздевалок - было бы нормально
Валерыч
сегодня в 11:26, ред.
А может это не слухи и не вброс, а чей-то намёк, что Дзюба РПЛ уже не тянет,
и мол, пора ему уже в первую лигу.) А ещё лучше - во вторую...))
xgmbs3pvg9ar
сегодня в 11:01
А ему все равно где играть, лишь бы недалеко от столицы.
112910415
сегодня в 10:51
Акрону верен !
CCCP1922
сегодня в 10:27
Небось сам и распускает эти слухи?
Bad Listener
сегодня в 10:10, ред.
Ну главное обозначил что он совсем даже и не против, мурал в Москве ему ещё не рисовали, точнее не ему, а какому то мужику в честь него
shur
сегодня в 09:52, ред.
...ну честь Он уже хорошо отдаёт! Запретить только той рукой ,
сами знаете какой! Хотя честь отдают правой, а Он какой....???!!!! =))
пират Елизаветы
сегодня в 09:33
не впервые Дзюбе такие шаги сделать.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:18
А если допустить ситуацию, что Акрон вылетает а Родина заходит. Тогда почему бы и нет...
