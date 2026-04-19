Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Тороп: «ЦСКА хорошо играл в матче с „Крыльями Советов“»

сегодня, 09:54
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал ничью своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Наша команда хорошо сыграла в обороне. По сути, была всего одна небольшая ошибка, и после нее «Крылья» нам забили. Дима Баринов и Данил Круговой блокировали очень много ударов. Мы хорошо сыграли как команда. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов, но «Крылья» играли хорошо, и нам было очень трудно.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
7zykx9nue62k
сегодня в 11:02
Ничья ставит крест на медальках для ЦСКА.
просто Tomson
сегодня в 10:54
если Спартак сегодня победит, готовьтесь сами знаете к чему
112910415
сегодня в 10:50
не больно-то хорошо !
particular
сегодня в 10:42
"...хорошо сыграла...", "...всего одна небольшая ошибка..."
Милота и упоительная терпимость к нетерпимому... Поэтому и балансируют на 5-6 месте... «Всё хорошо, прекрасная маркиза» (с)
lotsman
сегодня в 10:30
Есле бы хорошо сыграли, то выиграли бы этот матч.
Capral
сегодня в 10:23
Хорошо в обороне сыграли?! Именно в обороне сыграли отвратительно. А сам, Тороп, в одном из эпизодов так ошибся, что это могло закончиться поражением для его команды. Плохо, когда молодой человек искажает реальные факты...
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:03
Старая болезнь -- реализация голевых моментов пока в ЦСКА продолжает иметь.
место. Нужен забивной нападающий.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 