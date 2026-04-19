Тороп: «ЦСКА хорошо играл в матче с „Крыльями Советов“»

Вратарь ЦСКА прокомментировал ничью своей команды в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Наша команда хорошо сыграла в обороне. По сути, была всего одна небольшая ошибка, и после нее «Крылья» нам забили. Дима Баринов и Данил Круговой блокировали очень много ударов. Мы хорошо сыграли как команда. Наверное, мы могли создавать больше голевых моментов, но «Крылья» играли хорошо, и нам было очень трудно.