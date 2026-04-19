В «Реале» обозначили двух неприкасаемых футболистов

lobsterdam
сегодня в 12:16
Полагаю, что временные неудачи свойственны всем клубам, все-таки не надо забывать, что футбол прежде всего игра, т.е. набор случайностей. Реал постоянно на пике славы и поэтому спад и потери, отсутствие ежегодных трофеев, воспринимаются как катастрофа, срочно ищут и находят (!) виноватого, припирают к стенке и требуют публичной порки. И главное: все фанаты ЗНАЮТ, что именно и кого надо менять! Та же Барса вылетела из ЛЧ и из Кубка и сразу задумались о смене тренера, ну и аналогично в Реале. А по-моему никаких рецептов с заранее известным результатом не существует в природе, хотя и это общеизвестный факт!
Извечные вопросы: Кто виноват и Что делать...
salleeh
сегодня в 11:35
Ну конечно, куда теперь деваться, продать этих персонажей за нормальные деньги нереально, надо думать как их спустить на землю. Нужен тренер, который снимет с них короны 👑, было бы здорово, откатиться им в Лигу Европы или Лигу Конференций…)))
25процентный клоун
сегодня в 11:25
Не представляю Реал без них.
Capral ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 11:03, ред.
Приветствую, Дмитрий!!!
Насчет Уважения к Папе Карло, я бы не был так категоричен, потому что, тот же Вини, с Анчи, побеждал на крупных турнирах и был одним из творцов Великих побед Реала. По поводу Мбаппе, тоже, мы не знаем какие отношения у Анчи были с ним, но даже, если были какие-то препятствия, то Анчи умел сглаживать острые углы и обходить их, в силу своего опыта и умения работать со звёздами... Ведь если вспомнить Милан, где работал Анчи, то это была просто сборная Мира, собранная из бриллиантов, и там, у Анчи был Успех...
У каждого тренера имеется свой подход в работе со звездными футболистами. Тот же Лобановский мог двух этажным матом выгнать с тренировки Блохина- футболиста с мировым именем, за которого Бавария и Реал предлагали заоблачные деньги...
112910415
сегодня в 10:49
вот и мина звмедленного действия !
Drosmo ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:45
Приветствую, Виктор!!!
Я думаю, что эти двое никого не будут уважать кроме себя любимых. Если они даже Папу Карло не уважали, то что можно говорить о других тренерах.
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 10:42
Правильно говоришь.
Drosmo
сегодня в 10:42
Вот в этом и заключается основная проблема сегодняшнего Реала.

Если бы в команде был хотя бы один неприкасаемый игрок, это ещё пол беды. Но когда таких игрока два - это создаёт нездоровую конкуренцию между этими футболистами. И практически каждая игра, когда они оба на поле, превращается в их личное, междоусобное противостояние, борьбу за звание называться лучшим в команде. А результат самой команды в таком случае отходит на второй план.

А ещё это борьба за личные рекорды и трофеи. И очень показательным в этом плане стал момент в последней игре с Баварией, когда Мбаппе в окружении двух соперников попытался пробить по воротам из не совсем удобного положения, в то время как Винисиус стоял в нескольких метрах от него, абсолютно никем не прикрытый прямо перед воротами Баварии. Но у Мбаппе скорее всего в голове была мысль о том, что ему не хватает всего два гола для повторения рекорда Роналду по забитым голам в ЛЧ за один сезон.
Alex_67
сегодня в 10:38
Реалу нужен тренер, который способен стать главным...
t85e9xwb5efw
сегодня в 10:33
Не трудно было догадаться имена этих двух
Capral
сегодня в 10:31
Правильно обозначили. А кто ещё в Реале есть из сильных игроков, могущих решить судьбу эпизода? Другое дело, что тренер нужен, не одноразовый, или неопытный Арбелоа, а настоящий, мудрый наставник, которого ведущие футболисты будут Уважать. Так всегда было, когда ведущие футболисты задавали тон в командной игре... Кто с Баварией делал игру? Именно, эти двое. Пересу надо определиться с тренером, а не брать кого попало на угад...
Karkaz
сегодня в 10:20, ред.
Ну это было понятно, под них тренеров приглашают. Кто им не понравится - увольняют.
Bad Listener
сегодня в 10:07, ред.
О, любимчики? Ну это начало конца. Хотя впрочем это итак все знали, но молчали.
