В «Реале» обозначили двух неприкасаемых футболистов

Только два футболиста «Реала» являются неприкасаемыми.
Речь идёт о форвардах Килиане Мбаппе и Винисиусе Жуниоре. Мадридский клуб будет строить свой проект вокруг них в следующем сезоне.
Если бы в команде был хотя бы один неприкасаемый игрок, это ещё пол беды. Но когда таких игрока два - это создаёт нездоровую конкуренцию между этими футболистами. И практически каждая игра, когда они оба на поле, превращается в их личное, междоусобное противостояние, борьбу за звание называться лучшим в команде. А результат самой команды в таком случае отходит на второй план.
А ещё это борьба за личные рекорды и трофеи. И очень показательным в этом плане стал момент в последней игре с Баварией, когда Мбаппе в окружении двух соперников попытался пробить по воротам из не совсем удобного положения, в то время как Винисиус стоял в нескольких метрах от него, абсолютно никем не прикрытый прямо перед воротами Баварии. Но у Мбаппе скорее всего в голове была мысль о том, что ему не хватает всего два гола для повторения рекорда Роналду по забитым голам в ЛЧ за один сезон.
Насчет Уважения к Папе Карло, я бы не был так категоричен, потому что, тот же Вини, с Анчи, побеждал на крупных турнирах и был одним из творцов Великих побед Реала. По поводу Мбаппе, тоже, мы не знаем какие отношения у Анчи были с ним, но даже, если были какие-то препятствия, то Анчи умел сглаживать острые углы и обходить их, в силу своего опыта и умения работать со звёздами... Ведь если вспомнить Милан, где работал Анчи, то это была просто сборная Мира, собранная из бриллиантов, и там, у Анчи был Успех...
У каждого тренера имеется свой подход в работе со звездными футболистами. Тот же Лобановский мог двух этажным матом выгнать с тренировки Блохина- футболиста с мировым именем, за которого Бавария и Реал предлагали заоблачные деньги...
