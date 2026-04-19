Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Стало известно, какого нападающего хочет подписать «Барселона»

сегодня, 11:16

«Барселона» определилась с трансферными планами на лето.

Каталонский клуб намерен подписать опытного и недорого форварда, как это было в прошлом с Эйдуром Гудьонсеном, Мартином Брейтуэйтом и Люком де Йонгом.

Отмечается, что данный трансфер должен дополнять подписать нападающего, который станет основным. Таким образом, «сине-гранатовые» намерены подписать двух форвардов летом.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Jeck Denielse
сегодня в 13:11
Короче....На Батракова денег не хватит....
пират Елизаветы
сегодня в 11:57
или это Карл Этта Эйонг из Леванте )) ценник 18-20 млн.
это кандидат Деку. в Испании его даже называют новым Самуэлем Это’О.
или Фисник Аслани из Хоффенхайма, а за него придется побороться с Баварией.
всего лишь 30-35 млн.
VeniaminS
сегодня в 11:30
И кого же они приметили ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 