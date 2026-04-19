В Канаде впервые забили гол по новому правилу офсайда

сегодня, 13:17

В матче чемпионата Канады был забит первый гол по изменённым правилам определения офсайда.

Его автором стал нападающий «Пасифика» , отметившийся на 20-й минуте матча с «Галифакс Уондерерс» (2:2).

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) принял решение начать тестирование нового варианта офсайда, при котором положение «вне игры» не фиксируется, если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади неё. Нововведение было предложено экс-главным тренером лондонского «Арсенала» .

Сейчас офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить мяч, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря.