В Канаде впервые забили гол по новому правилу офсайда

сегодня, 13:17

В матче чемпионата Канады был забит первый гол по изменённым правилам определения офсайда.

Его автором стал нападающий «Пасифика» Алехандро Диас, отметившийся на 20-й минуте матча с «Галифакс Уондерерс» (2:2).

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение начать тестирование нового варианта офсайда, при котором положение «вне игры» не фиксируется, если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади неё. Нововведение было предложено экс-главным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.

Сейчас офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить мяч, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря.

Locomotive Breath
сегодня в 15:23
В общем, не за горами, когда в футболе будет "чистое время", как в хоккее, например. Добавится ещё один судья. Хронометрист).
Фил Кио
сегодня в 15:01
Вместо, того чтобы упростить, сделать более понятливей игру футбол, избавить зрителей от ожиданий и разборок варваров между собой, 56ьных хождений гл.судьи с пальцем в ухе, потом просмотра и объявлению по стадиону (порой ошибочного) коллективного решения, придумывают изменения, которые ещё больше всех запутают, ведь знания анатомии человека не у каждого судьи есть. Например: плечо, предплечье и начало руки - каждый понимает по своему.
Предлагаю: считать по-старому, офсайд ТОЛЬКО в штрафной площади.
particular
сегодня в 14:49
А лучше, - полметра с гаком :))
сегодня в 14:48, ред.
Это - даааа... У него чуйка была шариться на линии неопределённости...
particular
сегодня в 14:46
"...на линии предпоследнего защитника или позади неё...", - а где в этой диспозиции место и роль последнего защитника?..
Не вникал, но, возможно, опять будет шаткая грань между сложностью определения, динамикой события и восприятием судьи...
lobsterdam
сегодня в 14:43
Осталось определить самое главное, что осталось за скобками этой новеллы (Алло, Арсен!), а именно: какая-такая "часть тела, которой можно забить"? А это значит, что есть еще такие "части тела", которыми забить нельзя никогда? Ну, руки, понятно, не в счет, не канают! Значит, перед ВАРом поставлена новая задача: определить, той ли частью игрок забил, которой можно или той, которой нельзя? Квадратный трехчлен, однако...
lotsman
сегодня в 14:33
Самйый лучший вариант, по моему мнению, когда между предпоследним защитником, включая вратаря, будет весь корпус атакуещего и мжду ними будет просвет.
112910415
сегодня в 14:29
ну, началось !
пират Елизаветы
сегодня в 14:28
самое время Индзаги возобновит карьеру!
Bad Listener
сегодня в 14:10, ред.
Короче мы теперь ещё больше будем сидеть ждать когда там ВАР просмотрит эпизод, теперь глазом увидеть офсайд, а точнее его отсутствие, будет гораздо сложнее, придётся каждый гол линии чертить.

Футболу решили добавить зрелищности таким образом, заместо комбинаций и интеллектуального футбола нам подсовывают фикцию из изменённых правил, но я лично не за количество голов ценю футбол, а за их качество, матч Бавария и Реал например я бы не назвал зрелищным, привозы и ошибки защиты это не зрелище, а отсутствие оного. Боюсь что с этими новыми офсайдами если они вообще хоть что то дадут всё равно будет тоже самое. Возможно удалений за фол последней надежды прибавится.

Для футболистов тоже мало что изменится, на самом деле этот корпус я бы расценивал как страховочный запас для нападающего, но старался бы всё равно держать линию как раньше на уровне защиты и тогда бы у меня вообще офсайдов бы стало ноль. Кто первый из тренеров так сообразит сделать тот скорее всего и будет в выигрыше.
Jeck Denielse
сегодня в 14:09, ред.
За секунду до гола по новым правилам...
tfc3jkfehzd3
сегодня в 14:05
Что-то всё очень как-то сложно.
25процентный клоун
сегодня в 13:57
Респект Арсену, но хотелось бы ещё пол метра для атакующей команды
