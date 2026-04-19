В Канаде впервые забили гол по новому правилу офсайда

В матче чемпионата Канады был забит первый гол по изменённым правилам определения офсайда.
Его автором стал нападающий «Пасифика» Алехандро Диас, отметившийся на 20-й минуте матча с «Галифакс Уондерерс» (2:2).
Ранее Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) принял решение начать тестирование нового варианта офсайда, при котором положение «вне игры» не фиксируется, если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади неё. Нововведение было предложено экс-главным тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
Сейчас офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить мяч, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря.
Футболу решили добавить зрелищности таким образом, заместо комбинаций и интеллектуального футбола нам подсовывают фикцию из изменённых правил, но я лично не за количество голов ценю футбол, а за их качество, матч Бавария и Реал например я бы не назвал зрелищным, привозы и ошибки защиты это не зрелище, а отсутствие оного. Боюсь что с этими новыми офсайдами если они вообще хоть что то дадут всё равно будет тоже самое. Возможно удалений за фол последней надежды прибавится.
Для футболистов тоже мало что изменится, на самом деле этот корпус я бы расценивал как страховочный запас для нападающего, но старался бы всё равно держать линию как раньше на уровне защиты и тогда бы у меня вообще офсайдов бы стало ноль. Кто первый из тренеров так сообразит сделать тот скорее всего и будет в выигрыше.
Предлагаю: считать по-старому, офсайд ТОЛЬКО в штрафной площади.
