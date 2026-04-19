Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Росеньор назвал тяжёлым результат матча «Челси» с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 14:25
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 33-го тура АПЛ.

Это действительно тяжёлый результат. Они нанесли всего один удар по нашим воротам, когда мы остались вдесятером из-за травмы одного из игроков, и забили.

Мы проводили одну атаку за другой, навешивали в штрафную и упускали моменты — несколько раз попали в штангу.

Мы не можем попасть в цикл, когда нам кажется, что сегодня не наш день, или начинаем жалеть себя, потому что нужно продолжать работать и переломить ситуацию.

Люди не хотят слышать от меня, как хорошо мы играли, но не выиграли матч. Мы здесь, чтобы побеждать, и есть много элементов процесса и базовых вещей, которые мы изучаем, говорящих о том, что если будем продолжать в том же духе, то станем выигрывать футбольные матчи.

На данный момент это не выглядит так, но реальность такова, что «Манчестер Юнайтед» приехал сюда, нанёс всего один удар по нашим воротам, когда у нас [на мгновение] оказалось десять игроков, и выиграл матч со счётом 1:0, что практически невозможно.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
Stalker-ato
сегодня в 17:17
Тяжёлый результат,это всё что происходит с Челси,после того как американцы его приобрели.
Каждый следующий тренер,хуже предыдущего,после рлсеньора видимо будет Аленичев. Спорт директора всё как один полные профаны, а сами хозяева понимают в футболе ровно столько, сколько я в балете и фигурном катание, то есть вообще нечего.
Не знаю,кто придёт разгребать эти Авгиевы конюшни, какой нормальный тренер захочет придти в нынешний Челси,но при таких спорт директоров, хоть ты тандем Клоп/Анчелотти назначьте не факт,что станет сильно лучше, а хуже в принципе некуда.
Так и живём.....
q6yv82j37s5p
сегодня в 16:22
Глядя на турнирную таблицу неожиданностей нет.
MMM 58
сегодня в 15:48
Всё верно. Это дно манчестерское и на ничью не наиграло!!!
Romeo 777
сегодня в 14:56
Как ты оказался вообще в Челси…
particular
сегодня в 14:56
Пламенная речуга...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 