Росеньор назвал тяжёлым результат матча «Челси» с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 33-го тура АПЛ .

Это действительно тяжёлый результат. Они нанесли всего один удар по нашим воротам, когда мы остались вдесятером из-за травмы одного из игроков, и забили.

Мы проводили одну атаку за другой, навешивали в штрафную и упускали моменты — несколько раз попали в штангу.

Мы не можем попасть в цикл, когда нам кажется, что сегодня не наш день, или начинаем жалеть себя, потому что нужно продолжать работать и переломить ситуацию.

Люди не хотят слышать от меня, как хорошо мы играли, но не выиграли матч. Мы здесь, чтобы побеждать, и есть много элементов процесса и базовых вещей, которые мы изучаем, говорящих о том, что если будем продолжать в том же духе, то станем выигрывать футбольные матчи.

На данный момент это не выглядит так, но реальность такова, что «Манчестер Юнайтед» приехал сюда, нанёс всего один удар по нашим воротам, когда у нас [на мгновение] оказалось десять игроков, и выиграл матч со счётом 1:0, что практически невозможно.