Де Дзерби: «Мы должны быть сильными и позитивными, не грустить»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал ничью с «Брайтоном» (2:2) в матче 33-го тура АПЛ .

Этот результат не позволил лондонской команде выбраться из зоны вылета, клуб остаётся на 18-м месте, имея в активе 31 очко.

Мы сыграли очень хорошо. Думаю, заслужили победу. Испытываю разочарование только за игроков и болельщиков, потому что для меня ничего не меняется. Я настроен позитивно. Верю в своих игроков, не только сейчас, после этой игры, но и до приезда сюда.

У нас достаточно времени и качеств, чтобы достичь цели. Мы должны быть сильными и позитивными, не грустить и не быть негативными, помогать друг другу на поле и в раздевалке, поддерживать эту атмосферу и приходить в понедельник днём ​​с улыбкой. Иначе они не сработаются со мной.

Я сказал это в раздевалке, потому что после такой игры, после того, какой настрой и боевой дух они показали, теперь мы должны верить в достижение поставленной цели.

Я доволен прессингом. Думаю, можем прессинговать ещё выше. Мы можем лучше играть с мячом. Не так много работаем над построением атак, потому что я не хочу давать слишком много информации, указаний. Они должны играть уверенно и свободно.