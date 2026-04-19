Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Де Дзерби: «Мы должны быть сильными и позитивными, не грустить»

сегодня, 14:46
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с «Брайтоном» (2:2) в матче 33-го тура АПЛ.

Этот результат не позволил лондонской команде выбраться из зоны вылета, клуб остаётся на 18-м месте, имея в активе 31 очко.

Мы сыграли очень хорошо. Думаю, заслужили победу. Испытываю разочарование только за игроков и болельщиков, потому что для меня ничего не меняется. Я настроен позитивно. Верю в своих игроков, не только сейчас, после этой игры, но и до приезда сюда.

У нас достаточно времени и качеств, чтобы достичь цели. Мы должны быть сильными и позитивными, не грустить и не быть негативными, помогать друг другу на поле и в раздевалке, поддерживать эту атмосферу и приходить в понедельник днём ​​с улыбкой. Иначе они не сработаются со мной.

Я сказал это в раздевалке, потому что после такой игры, после того, какой настрой и боевой дух они показали, теперь мы должны верить в достижение поставленной цели.

Я доволен прессингом. Думаю, можем прессинговать ещё выше. Мы можем лучше играть с мячом. Не так много работаем над построением атак, потому что я не хочу давать слишком много информации, указаний. Они должны играть уверенно и свободно.

lazzioll
сегодня в 17:33
там некогда грустить в след сезоне будет. 46 матчей, сильные соперники - Халл, КПР и Норвич. давно не виделись кстати. возможность вылететь к Гримсби и Честерфилду
particular
сегодня в 14:54
Так уж получается, что "сильные и позитивные" в верхней части турнирной таблицы ошиваются, а внизу только и остаётся, что разбираться с грустью и тоской...
Гость
