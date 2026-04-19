«Барселона» хочет подписать защитника «Аталанты»

сегодня, 14:47

Защитник «Аталанты» может перейти в топ-клуб.

В подписании 21-летнего игрока заинтересована «Барселона». Скауты каталонского клуба уже долгое время изучают футболиста. Защитник может быть продан за 30 млн евро.

На данный момент Палестра выступает на правах аренды за «Кальяри».