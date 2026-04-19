«Барселона» хочет подписать защитника «Аталанты»

Защитник «Аталанты» Марко Палестра может перейти в топ-клуб.
В подписании 21-летнего игрока заинтересована «Барселона». Скауты каталонского клуба уже долгое время изучают футболиста. Защитник может быть продан за 30 млн евро.
На данный момент Палестра выступает на правах аренды за «Кальяри».
Палестра - игрок способный и скоростной, успевает и в обороне и в атаке.
Здесь вопрос в другом: потянет ли он уровень такого топ-клуба как "Барса"?
Посмотрим, что у него получится, если этот переход действительно состоится.
