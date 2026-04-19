Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» в компенсированное время добыл победу над «Эвертоном»

сегодня, 18:04
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Эвертон» уступил «Ливерпулю» в матче 33-го тура АПЛ (1:2).

На 29-й минуте «красные» вышли вперед — мяч забил Мохамед Салах. Хозяева отыгрались на 54-й усилиями Бето. Вирджил ван Дейк на 90+10-й установил окончательный счет матча.

«Эвертон» занимает 10-е место (47 очков). «Ливерпуль» идет 5-м (55 баллов).

Источник: soccer.ru Фото: Сайт telegraph.co.uk
IKER-RAUL
сегодня в 20:39
Вирджил в очередной раз спас задницу слота....
lazzioll
сегодня в 20:09
какие бы ни были команды в данный момент по силе - это дерби. тут Эвертон мог и выиграть
Grizly88
сегодня в 19:17
Слаб Ливерпуль
shur
сегодня в 18:42
....Сегодня на табло такие имена,
Которые Вам даже и не снились!
Сначало дело сделал Царь,
Потом Ван Дейк,
Победа Ливера, а не глухарь,
И это Вам друзья не фейк!!!
пират Елизаветы
сегодня в 18:35
судья личный фанат Арне Слота))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ MMM 58 (раскрыть)
сегодня в 18:12
Так это даже на табло резервного было)
MMM 58
сегодня в 18:06
Судья добавил "пока не забьют".
Гость
