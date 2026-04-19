«Спартак» переиграл «Ахмат» в матче Российской Премьер-Лиги

«Спартак» выиграл у «Ахмата» в матче 25-го тура РПЛ (3:1).
На 21-й минуте «красно-белые» вышли вперёд — голом отличился Эсекьель Барко. На 28-й Маркиньос удвоил преимущество московской команды. Жедсон на 39-й сделал счёт более крупным. На 41-й гости отыграли один мяч усилиями Максима Самородова.
«Спартак» занимает 4-е место (45 очков). «Ахмат» идет 9-м (31 балл).
Нравится, что Спартак, практически отказался от тошнотворных навесов и переходит на короткий и средний пас. Игра Спартака на разорванном пространстве не удивляет, команда и в советские годы так играла- это стихия Спартака- разбежаться и забить. Но всё же, с игровой дисциплиной Спартаку надо поработать- много пространства спартачи дают сопернику, не всегда возвращаются домой...
У Ахмата- лучший Самородов, а забей он еще гол на 11мин., вообще был бы Шедевр!!! Не хватало грознецам Лечи и Ндонга. Без Лечи осиротели грозненские фланги, а без Ндонга ЦЗ превратилась в решето. Выход Конате, не столько обострил атаку Ахмата, сколько усилил физическое давление. Не понимаю нахождения в обороне Спартака Ву. Совсем он не читает соперника.
Вобщем и целом- счет по игре, и очень жаль, что последний гол Спартака не засчитали- просто конфеточный!!! Думаю, серьезной проверкой для Спартака будет игра с Краснодаром. В принципе, две похожие по стилю команды, исповедующие комбинационный, техничный футбол. Уже понятно, что Карседо делает ударение в сторону атаки, но и защиту надо укреплять, и не проваливать центр поля.
