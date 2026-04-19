«Спартак» переиграл «Ахмат» в матче Российской Премьер-Лиги

сегодня, 19:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Спартак» выиграл у «Ахмата» в матче 25-го тура РПЛ (3:1).

На 21-й минуте «красно-белые» вышли вперёд — голом отличился Эсекьель Барко. На 28-й Маркиньос удвоил преимущество московской команды. Жедсон на 39-й сделал счёт более крупным. На 41-й гости отыграли один мяч усилиями Максима Самородова.

«Спартак» занимает 4-е место (45 очков). «Ахмат» идет 9-м (31 балл).

«Ливерпуль» в компенсированное время добыл победу над «Эвертоном»
Сегодня, 18:04
«Монако» и «Осер» сыграли вничью, Головин вышел на поле во втором тайме
Сегодня, 18:01
«Милан» с минимальным счётом обыграл «Верону» в поединке Серии А
Сегодня, 17:58
«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо», Соболев не реализовал пенальти
Сегодня, 16:27
«Реал Сосьедад» — обладатель Кубка Испании 2025/26
Сегодня, 00:53
Гол Куньи принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Челси»
Вчера, 23:56
adekvat
сегодня в 21:15
На неделе озлобленый Краснодар, спесь собьет.
Водолей Сергеев
сегодня в 20:58
Вижу восхищения в принципе Карседо… - мне остаётся только напомнить своё что сказано здесь в момент заключения контракта тренера – *корень «кар» (как у Карреры) в фамилии тренера благоприятен для команды Спартак, больше тут добавить нечего. ОДНАКО, есть смысл учитывать что в ДР Спартака у команды как правило больше фарта. Так что команде и болельщикам сейчас нужно собраться перед финишным отрезком.
просто Tomson
сегодня в 20:26
Ну все, временно коням придется помолчать, они дразнили мясных шестым местом, теперь сами там же, а мясо на четвертом (может временно, но факт)
25процентный клоун
сегодня в 20:25
Лучший гол 2026 пока что у Жедсона.
Варвар7
сегодня в 20:03
Спартак и болельщиков с уверенной Победой !!!
Константин Белых
сегодня в 19:47
C победой! Жедсон постелил красивейший гол тура)). Но немного настораживает что Карседо всех ставит как бы не на своей позиции. Ву не смотря на желтую супер играл как и всегда. А вот место легионера не должен занимать такой игрок как Джику. Можно лега и посильней на его место найти. Ну и явно на Ливая Карседо явно уже не расчитывает-надеюсь летом приобретут все же центр форварда уровня Адриано и будет норм.
Capral
сегодня в 19:33
Спартак с надежной обороной- это вероятно уже будет не Спартак.))) Но нет, обoрону надо укреплять, и не числом, а умением. Пока, Карседо неплох, но вопросов по игре еще много. Будем посмотреть...)))
lotsman
сегодня в 19:31
Интересная ситуация складывается в нашей компании: сегодня сначала болели каждый за своих, сейчас - дружно за Балтику, в среду - дружно за Зенит, и в четверг - дружно за Спартак.
Termez Zidan
сегодня в 19:27
Всех красно белых с победой!!! Кто что говорит,но мы пока на 4 месте. Игра с Краснодаром будет трудной,но можно с ними играть. Судьи все делают чтоб Спартак не смог выиграть,это и сегодня было видно и прошлых играх
Ладно пока радуемся нашей победе. Спартак вперёд!!! Узбекистан с тобой!!!
25процентный клоун
сегодня в 19:26
Помним помним, а кстати, а где тот конюх? а где тот клуб?
Так себе пример, в любом случае.
Оборона Спартака лучшая в стране сейчас.
У Спартака проблема центр - Умяров, он сегодня кучу бездумных действий сделал, ведущих к суете
Bad Listener
сегодня в 19:25, ред.
Были соображения у одного блогера с Ютуба что Карседо привык на Кипре жертвовать обороной потому что там уровень соперников был ниже и они часто прощали, вот примерно как Ахмат сегодня, здесь в РПЛ ему конечно придётся перестроить прежде всего своё мышление и грабель мы насмотримся и по лбу получать будем часто, главное не то что это произойдёт, а как Хуан на эти грабли отреагирует, если как Флик в Барселоне то печаль беда. Но Спартак правда стал поменьше пропускать чем это было в начале, всё равно какая то работа проведена была.
Анатолий Гуськов
сегодня в 19:23
Всё не плохо. Хорошо бы ещё классного тренера по построению обороны. В целом индивидуально защитники играют нормально, но вот тактика хромает явно. Хороший пример тактической обороны у ЦСКА при Федотове.
derrik2000
сегодня в 19:23, ред.
"Лучший футболист всех времён и народов"...
"Спартаковские трибуны взорвались овациями при выходе на поле..."

О ком это комментаторы МАТЧ-ТВ на 90-й минуте??? ))))))))))))
ЭТО О ЗАБОЛОТНОМ!!!

По моему мнению, по ИГРЕ 2-й тайм был поинтересней 1-го.
По крайней мере. в исполнении футболистов Спартака.
В 1-м тайме забей Мелкадзе из СУПЕРУБОЙНЕЙШЕЙ позиции - неизвестно, как бы всё закончилось.
Но НЕ забил, а совершенно кривоного практически подарил мяч Максименко.
И вообще: с дисциплиной в обороне да-а-авно пора уже навести порядок.
Джику, Ву - совершенно не те игроки, которые должны играть в основе команды с большими ежегодными амбициями.
Все ТРИ ГОЛА в ворота Ахмата великолепны!
Каждый по-своему.
Жаль, что во-втором тайме ещё два не засчитали.
25процентный клоун
сегодня в 19:22, ред.
Ого, у Спартака какие-то проверки?)) откуда?
Спартак может проверить только Реал Мадрид или ПСЖ в ЛЧ. Других проверок у Спартака нет и не было.
А батчи и кордобы с югов только нервы трепать могут. Не соперник нам Краснодар и вряжли будет.
И кисляки и воробьевы нам не проверка
У Спартака есть только первое место, и только честное первое место по игре. Увы нам оно не светит, поэтому играем на кураже и как хотим и ничего не кому не должны, тем более своим заядлым хейтерам
Владимир_Спартак
сегодня в 19:19, ред.
С Победой Спартаковцы...! Хороший матч провели , обилием голов засчитаных и не засчитаных...Если краснодар пройдем с победой , то есть шанс зацепиться за третье место. При новом тренерском штабе команда стала играть раскрепрщенно и давать результат , что вселяет надежды у нас болельщиков на хорошее завершение этого не простого сезона. Вперед Спартак...!!!
Capral
сегодня в 19:18
Ну что же, от всей души поздравляю Спартак с победой!!! Но выскажу свои соображения. По-прежнему, в игре Спартака не чувствуется порядка в центре поля, присутствует некоторая безответственность, особенно это было заметно в 1-м тайме, когда в первой половине тайма, Ахмат мог дважды огорчить спартачей, несколько раз выбегая в стремительные контр атаки, с полным разрывом в центре поля Спартака...

Нравится, что Спартак, практически отказался от тошнотворных навесов и переходит на короткий и средний пас. Игра Спартака на разорванном пространстве не удивляет, команда и в советские годы так играла- это стихия Спартака- разбежаться и забить. Но всё же, с игровой дисциплиной Спартаку надо поработать- много пространства спартачи дают сопернику, не всегда возвращаются домой...

У Ахмата- лучший Самородов, а забей он еще гол на 11мин., вообще был бы Шедевр!!! Не хватало грознецам Лечи и Ндонга. Без Лечи осиротели грозненские фланги, а без Ндонга ЦЗ превратилась в решето. Выход Конате, не столько обострил атаку Ахмата, сколько усилил физическое давление. Не понимаю нахождения в обороне Спартака Ву. Совсем он не читает соперника.

Вобщем и целом- счет по игре, и очень жаль, что последний гол Спартака не засчитали- просто конфеточный!!! Думаю, серьезной проверкой для Спартака будет игра с Краснодаром. В принципе, две похожие по стилю команды, исповедующие комбинационный, техничный футбол. Уже понятно, что Карседо делает ударение в сторону атаки, но и защиту надо укреплять, и не проваливать центр поля.
KSY16
сегодня в 19:15
Ну за пятое место есть шансы зацепиться. Хотя не факт
lotsman
сегодня в 19:14
Спартачей с победой и красивым футболом!
За адекватность
сегодня в 19:11, ред.
Помнится в прошлом сезоне плюс-минус в это время в зоне комфорта находились два "Р". "Рубин" и "Ростов". Нынче "Рубин" и "Ахмат". По сути на чемоданах и в пути покорения золотых песков Сейшел и Мальдив. Но это не отменяет того, что хозяева хороший матч провели, и голы, особенно третий на загляденье. Короче говоря, болельщиков "Спартака" с победой, Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Futurista
сегодня в 19:08, ред.
С победой Спартак...дистанция после зимнего перерыва преодолевается неплохо...так держать!...не слышно иго-го с 6-го места)...
25процентный клоун
сегодня в 19:05
Барко и Угальде сегодня штук пять - семь простили Ахмату, два три простил Солари....
Такой Спартак размотал бы Ливерпуль Слота и закусил Арсеналом Артеты
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:04
Со стороны могу утверждать, что на сегодня Спартак самый целеустремленный клуб РПЛ. Играют, зная, что им надо.
25процентный клоун
сегодня в 19:03
Спартак Москва украшение чемпионата.
Одно удовольствие смотреть за командой. Умярову и Литвинову не хватает класса держать мяч как игроки ПСЖ, а остальные ребята на уровне ЛЧ.
Там кто-то писал, что Спартак только до 65той минуты Спартак... да он написать горазд что угодно, но только не по делу.
90 минут на поле была одна команда с замечательной организацией игры во всех линиях.
Лучшая команда 25/26 .
Турнирное положение на совести судей.
На поле же это просто песня.
По игре счёт где-то 7-2 был бы адекватным
NbKA555
сегодня в 19:03, ред.
С победой родной клуб.Молодцы все сегодня.Порадовали.Важные очки.Теперь ждём быков.Голы на заглядение.Всем добра
Bad Listener
сегодня в 19:01
Не, хорошо Карседо начал, ничего не сказать, наконец удалось победить Ахмат в Москве, правда и удалось на этом фоне наконец проиграть в Питере. Жедсон напомнил своим ударом Промеса, а Барко что он приехал делать разницу. Вообще пока что у Карседо неплохо получается, если чисто весну считать то Спартак если не лучший, то один из лучших, судить пока рано, даже у бездарного борова была сумасшедшая серия из 7 побед в РПЛ, так что нужно смотреть на более длинной дистанции. Но пока что могу сказать что надежды на этого тренера гораздо больше, чем на всех вместе взятых после Тедеско тренеров.
