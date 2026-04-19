«Спартак» переиграл «Ахмат» в матче Российской Премьер-Лиги

сегодня, 19:01

«Спартак» выиграл у «Ахмата» в матче 25-го тура РПЛ (3:1).

На 21-й минуте «красно-белые» вышли вперёд — голом отличился Эсекьель Барко. На 28-й Маркиньос удвоил преимущество московской команды. Жедсон на 39-й сделал счёт более крупным. На 41-й гости отыграли один мяч усилиями Максима Самородова.

«Спартак» занимает 4-е место (45 очков). «Ахмат» идет 9-м (31 балл).