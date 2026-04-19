Гвардиола прокомментировал предстоящий уход Бернарду Силвы из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал решение полузащитника покинуть команду по завершении текущего сезона.

Мне сложно даже вообразить нашу команду без Бернарду. За те девять лет, что он с нами, его вклад в игру и атмосферу в раздевалке был просто колоссальным. Это уникальный мастер. Сейчас наша общая задача — провести этот последний месяц на высшем уровне, ведь Силва достоин именно такого прощания. Мы уже взяли вместе 19 трофеев и не намерены останавливаться: впереди ещё два финала, и мы отдадим всё ради победы.