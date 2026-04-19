Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Семак о критике «Зенита»: «Победители никому, наверное, не нравятся»

сегодня, 19:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал негативные выкрики трибун после победы над махачкалинским «Динамо» (1:0).

У нас в городе прекрасный фон вокруг команды, команду все любят — абсолютно. И жители блокадного Ленинграда приходят, переживают, любят нашу команду. По посещаемости, если не ошибаюсь — это лучший стадион во всей Восточной Европе. Нас любят. А по поводу других регионов, конечно, победители никому, наверное, не нравятся. Других причин, наверное, нет.

d8sszmu9kbv4
сегодня в 20:51
Сережа, брось. Вся страна за вас болеет !!!!!!
Capral
сегодня в 20:28
Слова обиженного мальчика, на повседневную и объективную критику. Пусть посмотрит футбол Краснодара с Балтикой и сравнит свою убогость, с игрой в Краснодаре... Может наконец-то поймет, почему его критикуют.
просто Tomson
сегодня в 20:27
    Jeck Denielse
    сегодня в 20:04, ред.
    А кого вы победили Сергей Богданович ???

    Оренбург???....Спартак ???....Краснодар???....Динамо МХ (автогол)?????

    Вас уже дома из Кубка выкидывают.....
    Махачкалинцы нынче сжалились над вами....сами себе забили чтоб ваши страдания и мучения бесполезные не затягивать...
    Судьи уж Соболева 1 на 1 оставляют с вратарём....бей Саша....одиннадцатиметровый....порадуй нас.....
    Бестолку......
    Futurista
    сегодня в 19:40
    А проигравшие "победители" в Питере точно никому не понравятся)...
    Гость
