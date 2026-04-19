«Манчестер Сити» одолел «Арсенал» и сократил отставание в таблице

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 33-го тура АПЛ (2:1).
Райан Шерки на 16-й минуте вывел хозяев поля вперед. На 18-й минуте Кай Хаверц забил ответный мяч. Победу «горожанам» принес Эрлинг Холанд на 65-й минуте.
После поединка «канониры» лидируют (70 очков), а «Манчестер Сити» идет на 2-й строчке (67 баллов). У «горожан» есть еще 1 игра в запасе.
все только начинается)))
"Прогуливаясь по Центральному парку в Нью-Йорке, я испытал невероятно сильное предчувствие: в воскресенье «Арсенал» обыграет «Сити» со счетом 1:0 благодаря голу Габриэла головой после спорного углового на 98-й минуте», - написал Пирс Морган..."
уважаемый Морган, столь точный ваш прогноз сбудется примерно такая же, как вероятность того, что банка с нутеллой окажется к Луне ближе чем к Земле.
гуд бай!
Не слили в одну калитку, не 8:2 на Олд Траффорд. Поборолись, мандраж присутствовал у игроков обоих команд. Хаверц — монстр. Сити взял свои 3 очка заслуженно, но до конца были варианты, мог и одним очком ограничиться.
В общем, надо не терять баллы в оставшихся матчах, а так и математическая вероятность, и разница забитых-пропущенных пока на стороне Арсенала.
Если честно, то по игре сложилось впечатление, что обе команды далеко не в лучших своих кондициях, но вот именно Арсенал видится каким-то больше уставшим. Даже проигрывая всего в один мяч, и зная насколько важна для них именно эта игра, что ничья может их спасти, они не смогли даже последний штурм организовать.
Не часто смотрю игры с участием обеих команд, и не знаю как там на протяжении всего сезона, но хочу отдельно отметить старичка Бернарду Силву. Играл как в 20 лет, везде успевал, вовремя оказывался там где нужно, не раз спасал в очень опасных ситуациях. Прям как в лучшие годы.
Ну, теперь, когда Сити практически сравнялся с канонирами, учитывая игру в запасе, подопечным Артеты буде ещё сложнее удержать так быстро растаявшее преимущество. Здесь не последнюю роль сыграет психология, с которой, судя по последним играм, у пушкарей всё очень печально. А Ман Сити теперь наоборот получили стимул и вдохновение на последний отрезок сезона. И тем интересней и интригующей будет концовка АПЛ.
