«Манчестер Сити» одолел «Арсенал» и сократил отставание в таблице

сегодня, 20:25
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 33-го тура АПЛ (2:1).

Райан Шерки на 16-й минуте вывел хозяев поля вперед. На 18-й минуте Кай Хаверц забил ответный мяч. Победу «горожанам» принес Эрлинг Холанд на 65-й минуте.

После поединка «канониры» лидируют (70 очков), а «Манчестер Сити» идет на 2-й строчке (67 баллов). У «горожан» есть еще 1 игра в запасе.

lazzioll
lazzioll ответ denis-727 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 21:03
в Англии разница голов сначала считается. в Италии и Испании - личные встречи
h_a_k_k_e_r
сегодня в 21:01
Если Арсенал в этом сезоне не станет чемпионом, то я тогда не знаю… В следующем сезоне, да, после ухода Пепа, скорее всего возьмет чемпионство. Но на данный момент это бесхребетная команда.
пират Елизаветы
сегодня в 20:58
в последнее время Артета ерундой страдает.
сперва показал пацанам лампочку.
недавно собрал игроков и огонь разжег на базе Арсенала.
затем эти картинки с стаей волков.
а готовясь к матчу с Атлетико, скажет, принесите матрасы, и попросит каждого игрока написать на матрасе все что игрок думает о Атлетико и Симеоне.
чай, печеньки и бесплатная вода из кулера прилагаются.
azkan ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 20:57
Это как посмотреть. Перехват был на грани и именно на грани фола. Но не фол.
А вот упади Холанд после кивка Габриэля удаление был бы 100%.
Холланд простил его.
Grizly88
сегодня в 20:53
На дне арс
Karkaz ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 20:53, ред.
По мне так 50/50. Из тех кто сейчас играют, кого вспомнил, играют нормально. Хавертс, Паскаль Гросс. Последний даже уходил и еще раз в Брайтон вернулся, а всё равно основной игрок.
А с давних времён можно много вспомнить кто из немцев хорошо играл.
Romeo 777
сегодня в 20:46
Интересная борьба будет за чемпионство 🔥
ppj68yv8rt5w
сегодня в 20:46, ред.
Классика АПЛ в реале. Сити догоняет лидера, а Арсенал в плановом порядке сливается - тонет возле берега.

Пы.Зы. Надо бы Артете в Церковь сходить. Кто он там: протестант, аль католик... ? ( facepalm ).
Romeo 777 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 20:46
Сегодня Хаверц был хорош. Но, по факту, большинство немцев проваливаются всё же в АПЛ. Можно очень много примеров привести.
Да и тот же упомянутый Хаверц, в Бундес лиге, когда был еще зеленым молодым, играл там куда результативнее, но придя в Челси и Арсенал, эффективность упала.
Nenash
сегодня в 20:45
Арсенал ничего кроме злости не показал. Креатив и физуха просели. Одни навесы и стандарты. Всё теперь решится заочно..
пират Елизаветы ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 20:43
согласен.
у МС календарь на бумаге легкий, но каждый соперник бьется словно матч жизни.
Арсеналу будет непросто, тем более в полуфинале ЛЧ с Атлетико.
azkan
сегодня в 20:42
С заслуженной и трудной победой МС!
Они были мотивированы лучше и злее, да и домашний стадион поддерживал отлично!
Гонка продолжается. Но кажется у Сити на успехе и подъеме все получится, а Арсенал покоряясь судьбе, тихо отдаст первенство))
пират Елизаветы
сегодня в 20:41
за последние 5 туров
Арсенал забил и пропустил 7-5
МАнСити - 9-4
Drosmo
сегодня в 20:41
Хороший, напряженный матч, с интригой до последней минуты!

Если честно, то по игре сложилось впечатление, что обе команды далеко не в лучших своих кондициях, но вот именно Арсенал видится каким-то больше уставшим. Даже проигрывая всего в один мяч, и зная насколько важна для них именно эта игра, что ничья может их спасти, они не смогли даже последний штурм организовать.

Не часто смотрю игры с участием обеих команд, и не знаю как там на протяжении всего сезона, но хочу отдельно отметить старичка Бернарду Силву. Играл как в 20 лет, везде успевал, вовремя оказывался там где нужно, не раз спасал в очень опасных ситуациях. Прям как в лучшие годы.

Ну, теперь, когда Сити практически сравнялся с канонирами, учитывая игру в запасе, подопечным Артеты буде ещё сложнее удержать так быстро растаявшее преимущество. Здесь не последнюю роль сыграет психология, с которой, судя по последним играм, у пушкарей всё очень печально. А Ман Сити теперь наоборот получили стимул и вдохновение на последний отрезок сезона. И тем интересней и интригующей будет концовка АПЛ.
Lionel Messi-10 ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 20:40
Габриэль тоже наиграл на КК
aNOOBis ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:39
Я уже не особо верю в титул Арсенала. Но пока ещё рано отчаиваться, праздновать МС тоже рано
Comentarios
сегодня в 20:38, ред.
Арсеналу надо играть в свою атакующую игру. Давненько их игры не смотрел, а тут получилось глянуть матч Спортинг - Арсенал. Спортинг откровенно их возил по полю, Арсенал зачем то прижались к воротам. Выглядело так себе непривычно
пират Елизаветы ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 20:38, ред.
разница мячей у Арсенала +37.
у МанСити +36.
но у МС матч в запасе, достаточно выиграть 1-0.
и тогда личные встречи в пользу МС (1-1 в Эмирайтс, 2-1 Этихад)
разница мячей МанСити только наращивает. когда Арсенал разучился забивать.
aNOOBis ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:36
В АПЛ Считается только разница, никаких личных встреч.
usk
сегодня в 20:36
Как же так ещё совсем недавно казалось Арсенал был недосягаемой
Может Арсенал нацелился на Лигу чемпионов?
пират Елизаветы ответ iBragim2102 (раскрыть)
сегодня в 20:35
по мне, Семеньо очень очень слабо сыграл сегодня.
aNOOBis ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 20:35
Хаверц лучший у Арсенала сегодня. Согласен. Хладнокровие и эффективность.
пират Елизаветы ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:34
это был сарказм)))
ясно, что Арс в психологическом яме, 4 матча подряд не могли забить...сегодня получилось, но все равно проиграли.
и если МС выиграет перенесенный матч, то выходит на чистое 1 место при равенстве очков.
по личным встречам и разницу мячей МС в плюсе
UncleZack
сегодня в 20:34
Если профукают чемпионство то гнать Артету ссаными тряпками
Твой Арсен
сегодня в 20:33, ред.
Арсеналу ужасно не везло. Могли авоську Сити закинуть. В следующих матчах нужно по максимуму забивать. Арсенал будет чемпионом. Судья испугался хейта и пожалел Сити не удалив узбека за фол последней надежды.
Karkaz
сегодня в 20:33, ред.
Кто там говорил, что немцы плохо играют в АПЛ? Хавертс лучший игрок Арсенала. Все единоборства выиграл, скидывал чётко своим партнёрам, бегал прессинговал все 90 минут и гол забил непосредственно оказывая давления на оборону Сити.
И очень спорный момент, когда Хавертс выходил 1 на 1 и его сбил Хусанов. За точно такое же нарушение удалили игрока Барселоны в игре с Атлетико.
aNOOBis
сегодня в 20:32
В целом, можно найти повод для оптимизма.
Не слили в одну калитку, не 8:2 на Олд Траффорд. Поборолись, мандраж присутствовал у игроков обоих команд. Хаверц — монстр. Сити взял свои 3 очка заслуженно, но до конца были варианты, мог и одним очком ограничиться.
В общем, надо не терять баллы в оставшихся матчах, а так и математическая вероятность, и разница забитых-пропущенных пока на стороне Арсенала.
пират Елизаветы
сегодня в 20:32
а еще один дальний выстрел от 3 октября 2025, Пирс Морган пишет:
«Арсенал» выиграет АПЛ – может, даже к 30 марта, моему дню рождения.
Сейчас это сильнейшая команда Европы с потрясающей глубиной состава»...
жду теперь, что чудак напишет...
iBragim2102
сегодня в 20:31
Узбек худший в Сити
particular ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 20:31
Позволю себе не согласиться с Вами... После стольких лет быть так и близко к заветному титулу и "сливаться", - не верю...
