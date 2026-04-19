«Манчестер Сити» одолел «Арсенал» и сократил отставание в таблице

сегодня, 20:25

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче 33-го тура АПЛ (2:1).

Райан Шерки на 16-й минуте вывел хозяев поля вперед. На 18-й минуте Кай Хаверц забил ответный мяч. Победу «горожанам» принес Эрлинг Холанд на 65-й минуте.

После поединка «канониры» лидируют (70 очков), а «Манчестер Сити» идет на 2-й строчке (67 баллов). У «горожан» есть еще 1 игра в запасе.