Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Германия. Бундеслига 2025/2026

«Бавария» выиграла у «Штутгарта» и досрочно стала чемпионом Германии

сегодня, 20:28
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 2Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

«Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче 30-го тура Бундеслиги (4:2).

Крис Фюрих открыл счет на 21-й минуте. «Бавария» отыгралась на 31-й благодаря голу Рафаэла Геррейру, а спустя 2 минуты Николас Джексон вывел мюнхенцев вперед. На 37-й Альфонсо Дэвис удвоил преимущество хозяев поля. На 52-й Харри Кейн довел счет до крупного. У гостей забил Андрес Чема на 89-й минуте.

Результат матча позволил «Баварии» (79 очков) досрочно стать чемпионом Германии. «Штутгарт» с 56 баллами сохраняет за собой четвертое место в турнирной таблице.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт gsp.ro
«Манчестер Сити» одолел «Арсенал» и сократил отставание в таблице
Сегодня, 20:25
«Спартак» переиграл «Ахмат» в матче Российской Премьер-Лиги
Сегодня, 19:01
«Ливерпуль» в компенсированное время добыл победу над «Эвертоном»
Сегодня, 18:04
«Монако» и «Осер» сыграли вничью, Головин вышел на поле во втором тайме
Сегодня, 18:01
«Милан» с минимальным счётом обыграл «Верону» в поединке Серии А
Сегодня, 17:58
«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо», Соболев не реализовал пенальти
Сегодня, 16:27
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
сегодня в 21:22
фанаты мюнхенской Баварии, с чемпионством!!!
Кейн собирает трофеи))
4xm8fgdksw5a
сегодня в 20:50
Досрочно ? Это было известно всему миру ещё в начале сезона.

Шутники.
shur
сегодня в 20:41
...Убедительно!
Comentarios
сегодня в 20:40
Поздравлямс!
Nenash
сегодня в 20:40
Кейн пожалуй и ЗБ заберёт. Для ЗМ она ему пригодится.. ☝️
Karkaz
сегодня в 20:39
И это вторым составом)
Capral
сегодня в 20:36
Досрочно, Бавария стала еще перед началом сезона.
particular
сегодня в 20:36
Ожидаемо... Многолетнее доминирование с редкими паузами продолжается...
Обыденность немецкого чемпионата, возможно, приелась, но Бавария - это Бавария! Во всей её мощи, организованности, нацеленности и неуступчивости...
NbKA555
сегодня в 20:29
Мои поздравления.Всё по делу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 