«Бавария» выиграла у «Штутгарта» и досрочно стала чемпионом Германии

1776619721

сегодня, 20:28

«Бавария» обыграла «Штутгарт» в матче 30-го тура Бундеслиги (4:2).

Крис Фюрих открыл счет на 21-й минуте. «Бавария» отыгралась на 31-й благодаря голу Рафаэла Геррейру, а спустя 2 минуты Николас Джексон вывел мюнхенцев вперед. На 37-й Альфонсо Дэвис удвоил преимущество хозяев поля. На 52-й Харри Кейн довел счет до крупного. У гостей забил Андрес Чема на 89-й минуте.

Результат матча позволил «Баварии» (79 очков) досрочно стать чемпионом Германии. «Штутгарт» с 56 баллами сохраняет за собой четвертое место в турнирной таблице.