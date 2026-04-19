«Краснодар» вырвал ничью в игре с «Балтикой»

вчера, 21:30

«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ (2:2).

Первый гол в игре на 43-й минуте забил защитник гостей Мингиян Бевеев. На 59-й минуте Хуан Боселли сравнял счёт. На 66-й минуте Максим Петров вывел «Балтику» вперёд. На 90+2-й Жубал установил окончательный счет встречи.

«Краснодар» занимает 2-е место (54 очка). «Балтика» идет 4-й (45 баллов).