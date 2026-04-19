«Краснодар» вырвал ничью в игре с «Балтикой»

«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ (2:2).
Первый гол в игре на 43-й минуте забил защитник гостей Мингиян Бевеев. На 59-й минуте Хуан Боселли сравнял счёт. На 66-й минуте Максим Петров вывел «Балтику» вперёд. На 90+2-й Жубал установил окончательный счет встречи.
«Краснодар» занимает 2-е место (54 очка). «Балтика» идет 4-й (45 баллов).
Дерзость Балтики была вознаграждена, Краснодар вытащил очко на волевых качествах, но не на превосходстве…
На Неве вздохнули с облегчением...
Дерзость Балтики была вознаграждена, Краснодар вытащил очко на волевых качествах, но не на превосходстве…
На Неве вздохнули с облегчением...
Ну а если по игре, то так. Невероятно высокий темп выбрал Краснодар, взвинтил скорости, старался без пауз переводить мяч средним и коротким пасом. Но вот беда- при таком темпе невозможно супер техничной команде играть без брака. Несколько хаотичным выглядели атаки Краснодара. Да, плели свои кружева, обостряли, но часто увлекались атакой и теряли центр поля...
Под постоянным давлением был мозговой центр Краснодаpa Сперцян. Выходил из под соперника, направлял атаки Краснодара, обострял. Краснодар вёл игру. Но каждый раз создавалось впечатление, что опорная зона быков страдает, пустует её никто не охраняет. Увлеклись краснодарцы атакой и получили дальний гол от Бивеева... Не буду осуждать Агкацева, но на мой взгляд, такой мяч вратарь брать обязан.
Балтика продолжала осуществлять давление, и после того, как хозяева сравняли, гости забили курьезный, но на мой взгляд заслуженный гол, потому что все 90мин., у ворот Краснодара висело напряжение, которое, Балтика воплотила в гол. Упорство Краснодара дало свои плоды, и пусть навалом, но Краснодар сравнял счет. Hе знаю в чью пользу ничья, посчитаем очки на финише, но командам- спасибо за игру!!!!!!!
Разный футбол увидел, разные футбольные школы и направления, неистовую борьбу. Балтика всю игру выдерживала тренерский план, давила соперника, не уступала и заслуженно добилась ничьей. Краснодар, как и все техничные команды не любит силового футбола, прессингующего и жесткого. До последней секунды неясно было кто победит, и так хотелось сказать: "команды, разойдитесь миром"!
Ну а если по игре, то так. Невероятно высокий темп выбрал Краснодар, взвинтил скорости, старался без пауз переводить мяч средним и коротким пасом. Но вот беда- при таком темпе невозможно супер техничной команде играть без брака. Несколько хаотичным выглядели атаки Краснодара. Да, плели свои кружева, обостряли, но часто увлекались атакой и теряли центр поля...
Под постоянным давлением был мозговой центр Краснодаpa Сперцян. Выходил из под соперника, направлял атаки Краснодара, обострял. Краснодар вёл игру. Но каждый раз создавалось впечатление, что опорная зона быков страдает, пустует её никто не охраняет. Увлеклись краснодарцы атакой и получили дальний гол от Бивеева... Не буду осуждать Агкацева, но на мой взгляд, такой мяч вратарь брать обязан.
Балтика продолжала осуществлять давление, и после того, как хозяева сравняли, гости забили курьезный, но на мой взгляд заслуженный гол, потому что все 90мин., у ворот Краснодара висело напряжение, которое, Балтика воплотила в гол. Упорство Краснодара дало свои плоды, и пусть навалом, но Краснодар сравнял счет. Hе знаю в чью пользу ничья, посчитаем очки на финише, но командам- спасибо за игру!!!!!!!
Разный футбол увидел, разные футбольные школы и направления, неистовую борьбу. Балтика всю игру выдерживала тренерский план, давила соперника, не уступала и заслуженно добилась ничьей. Краснодар, как и все техничные команды не любит силового футбола, прессингующего и жесткого. До последней секунды неясно было кто победит, и так хотелось сказать: "команды, разойдитесь миром"!