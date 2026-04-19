«Краснодар» вырвал ничью в игре с «Балтикой»

вчера, 21:30
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ (2:2).

Первый гол в игре на 43-й минуте забил защитник гостей Мингиян Бевеев. На 59-й минуте Хуан Боселли сравнял счёт. На 66-й минуте Максим Петров вывел «Балтику» вперёд. На 90+2-й Жубал установил окончательный счет встречи.

«Краснодар» занимает 2-е место (54 очка). «Балтика» идет 4-й (45 баллов).

Capral
сегодня в 00:12
Локо может сыграть достойно- главное внимательно.
просто Tomson
вчера в 23:55
Ну, 22-го числа, Локомотив может порадовать Краснодар, но вот судьи... дадут ли честно играть судьи (17 пенальти по ходу превратится в 20)
вчера в 23:43
    25процентный клоун
    вчера в 23:12, ред.
    Приятно увидеть падение заблуждений, заключенных в пустые простыни про недофутбол и всё такое.
    Есть футбол, и есть команда Балтика Андрея
    Много обуви не бывает, согласен
    Спартак Москва Деяна лучшая команда чемпионата
    вчера в 23:06
    Спасибо, Дружище!!!
    Твои слова бесценны- для души!!!)))
    вчера в 23:01
    ...происки империалистов, зависть, неправильная реакция, озлобленность, бесцеремонность,безпредметность,раздрожение, некультурное поведение, детская травма! Минхерц, только, что ?! Не нервничать!!!
    вчера в 22:53
    Спасибо, Санёк!!!
    Мне нравится Краснодар, его комбинационный футбол. Нравится Спартак, но он еще сырой. Кому-то нравится силовая Балтика, тоже вариант. Но дело в том, что я пишу только моё мнение и никому не делаю замечаний, зато меня, учить жизни, желающих много.
    вчера в 22:53, ред.
    Краснодар в сезоне неубедителен дома с командами близкими по уровню...
    Локомотив....Зенит....Балтика.... 1 очко из 9-ти....и то благодаря голу сегодня...на 90-какой то минуте.......
    вчера в 22:49
    Человеку, который много лет без разрешения Сереевича не мог самостоятельно сходить на горшок, меня не понять...)))
    вчера в 22:48
    ...как всегда по полочкам,грамотно разложенно! И тут сразу напрашивается вопрос, а кто тогда ровня "Краснодару" по эстетике,
    и как далеко с "мордабоем" зайдёт "Балтика", а где золотая середина, нет её, к сожалению! Вот тут то у АПЛ поучиться надо! В чём Я сегодня и убедился,поставив на Сити!!!
    вчера в 22:40
    Зенит короче чемпион, в своё очередное 18 летие
    вчера в 22:37
    Всем привет. Давно не смотрел футбол , посмотрел последние 2 матча Краснодара - с Зенитом и Балтикой. Просветите меня , почему у Краснодара нет игроков , которые могли бы обыгрывать 1 в 1 и почему так туго с заменами?
    вчера в 22:36
    Сегодня главный хейтер футбола Талалаева в глубоком проигрыше, как и всегда впрочем .
    Балтика это футбол и за это спасибо Андрею.
    Можно сколько угодно восхищаться Челестини и кисляками, но Балтика это футбол.
    вчера в 22:28
    Не соглашаться со мной- ваше право. Ну а если побольше такого футбола Талалаева, то и будет ПЛ играть в такой футбол... А мне больше нравится футбол Краснодара. Семак и мне не нравится. У каждого своё мнение и оно имеет право на жизнь.
    вчера в 22:25
    Я с Вами в корне не согласен в оценке игры калининградцев! Заслуга Талалаева, игроков и руководства клуба в том, что они возродили наш отечественный футбол. Не футбол миллионеров в трусиках, тщательно прививаемый современными недотепами вроде Семака и руководства газпрома, а несгибаемость и волю, чем отличались советские футболисты. Гол Бивеева - это украшение чемпионата. Представьте, каким отстоем смотрелся бы футбол, продемонстрированный сегодня зенитовцами-"технарями" Педро и Энрике в команде Талалаева? То, что в этом сезоне совершает Балтика, навсегда войдет в историю независимо от конечного занятого ими места. Я за то, чтобы у нас было побольше российских Талалаевых и меньше бразильских Семаков!
    вчера в 22:24
    Вопрос: зачем чемпионат России подстраивать под Чемпионат мира. Много легионеров, так это ваши проблемы, как говорил Шава.
    вчера в 22:07
    не тебе а Вам, где культура и тот слог, что вы ранее декларировали)) А по футболу я прав, так как в игре небыло не какой то тактики, не красивой позиционки, просто огромное количество борьбы. Да это тоже красиво но это не шедевр. Если бы не заинтересованность в матче то обычный боевой и не более. Кстати по мне с Ахматом было более красиво
    вчера в 22:05
    Левников добрую виллу в лазаревском заработал
    вчера в 22:05
    8 встреч в РПЛ между данными командами - 5 ничьих....
    вчера в 21:59, ред.
    Посмотрите футбол моей команды, ей удача чужда. Они просто и есть футбол
    вчера в 21:59
    Флаг тебе в руки.
    вчера в 21:58
    Ну, Вашей команде долго ждать придется Краснодар там) Удачи!
    вчера в 21:58
    Как там с организацией игры в центре поля у Краснодара?)) это с этим Краснодаром нам надо мерится силами?))
    Краснодар это колхозники, которые должны быть ниже Балтики в таблице
    вчера в 21:57
    я точно лучше)))
    вчера в 21:56
    Нет, просто мы по разному понимаем футбол.
    вчера в 21:56, ред.
    Повезло всё таки Краснодару, что судья 11-метровый КЛАССИЧЕСКИЙ не поставил.
    А VAR (почему-то???) промолчал.
    Игра пошла-бы после этого 11-метрового совсем другая.
    Я очень симпатизирую кубанцам, но, как говорится, правда дороже.
    Чтобы как-то "сгладить" это "недоразумение", футбольный бог "организовал" 2-й гол в ворота Краснодара.
    Да и по ИГРЕ Балтика была не слабее кубанцев, а в физподготовке просто превосходила.
    Собственно, счёт по игре.
    Ждём дальнейшего противостояния Зенит - Краснодар.

    P.S. В Москву на матч со Спартаком чёрно-зелёные приедут злые-презлые... ))
    Очень хочу, чтобы наши оказались не лыком шиты и не только дали бой действующему чемпиону, а и победили.

    P.P.S. А Зенит чтобы свой матч проиграл. ))
    вчера в 21:56
    Удачи Зениту с чемпионством.
    Такой Краснодар должен играть в пердиве. Ни намёка на футбОл
    вчера в 21:55
    Домашняя ничья с Балтикой сместила Краснодар с первого места на пьедестале
    вчера в 21:54
    Именно поэтому Зенит в этом сезоне пробивал 11-метровые 17 раз, а Краснодар 4.
    вчера в 21:54
    Дикий удар калмыка и нелепейший гол Петрова подарили вожделенное чемпионство просроченным...
