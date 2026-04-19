«АЗ Алкмар» стал обладателем Кубка Нидерландов, победив в финале «Неймеген»

«Аз Алкмар» разгромил «НЕК Неймеген» в финале Кубка Нидерландов (5:1).

Счет был открыт на 32-й минуте защитником номинальных хозяев Меесом де Витом. На 67-й минуте Свен Миянс удвоил преимущество своей команды. На 73-й минуте Пер Копмейнерс довел счет до разгромного. На 78-й минуте нападающий НЕКа Коки Огава отыграл один мяч, однако в концовке встречи « АЗ Алкмар» забил еще дважды. На 90+1-й минуте отличился Кес Смит, а итоговый результат в компенсированное время установил Трой Пэрротт.

Эта победа стала для клуба из Алкмара пятой в истории турнира и первой с 2013 года.