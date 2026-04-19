Артета: «Борьба за титул в АПЛ начинается заново»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги.

Наша цель была однозначной — победа. Мы во многом придерживались плана и смогли навязать сопернику свой сценарий, создав по-настоящему опасные моменты. Но футбол суров: без реализации преимущество ничего не стоит, и это тот урок, который нам пришлось принять сегодня. Моя вера в команду непоколебима. Я напомнил парням, что они должны гордиться собой: мы на равных сражались с клубом, у которого великая история, и не посыпались после пропущенного мяча. Исход решили нюансы в штрафных площадках, но характер, который мы показали, дорогого стоит. Сейчас важно трезво оценить наши ресурсы. Нам остро не хватает нескольких лидеров, и их скорейшее возвращение в строй — ключ к тому, чтобы стать еще мощнее. По сути, гонка в АПЛ обнуляется. У конкурентов преимущество по играм, у нас — по очкам. Впереди пять финалов, так что настоящая игра только начинается.