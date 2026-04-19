Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Артета: «Борьба за титул в АПЛ начинается заново»

вчера, 21:37
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в матче 33-го тура Английской Премьер-Лиги.

Наша цель была однозначной — победа. Мы во многом придерживались плана и смогли навязать сопернику свой сценарий, создав по-настоящему опасные моменты. Но футбол суров: без реализации преимущество ничего не стоит, и это тот урок, который нам пришлось принять сегодня. Моя вера в команду непоколебима. Я напомнил парням, что они должны гордиться собой: мы на равных сражались с клубом, у которого великая история, и не посыпались после пропущенного мяча. Исход решили нюансы в штрафных площадках, но характер, который мы показали, дорогого стоит. Сейчас важно трезво оценить наши ресурсы. Нам остро не хватает нескольких лидеров, и их скорейшее возвращение в строй — ключ к тому, чтобы стать еще мощнее. По сути, гонка в АПЛ обнуляется. У конкурентов преимущество по играм, у нас — по очкам. Впереди пять финалов, так что настоящая игра только начинается.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
вчера в 23:00, ред.
Разница мячей 37-36 в пользу Арсенала, но это можно сократить, если Сити выиграет у КП...Тут при равенстве очков у обеих команд есть шансы выиграть АПЛ. Каждый матч надо будет не просто выигрывать, а забить, как можно больше голов. У Арсенала впереди ЛЧ, немало сил уйдет. Но Сити тоже может потерять очки. Мне лично хотелось бы, чтобы судьба чемпионства решалась в последнем туре, так интереснее.
пират Елизаветы
вчера в 22:48
Артета создал команду, которая может бороться за все.
но не выигрывать...
Bad Listener
вчера в 21:59, ред.
По стопам прошлогоднего Интера Арсенал уверенно идёт, но Интер наученный горьким опытом в этом году решил хотя бы внутренний чемпионат выиграть, ценой сенсационного поражения от Будё-Глимт в ЛЧ, сможет ли Арсенал повторить и это если что в следующем году?
25процентный клоун
вчера в 21:50
Арсенал это Арсенал, без трофеев
LOpp
вчера в 21:46
Не хватило глубины состава.
За две недели профукали 3 титула и в ЛЧ мало шансов
Ilya Seedyakin
вчера в 21:42
странно, что этот урок был извлечен только сегодня
shur
вчера в 21:40
...сидя в обороне так не выигрывают,стратег блин!!!!
Wolverhampton
вчера в 21:39
Сами виноваты, что позволили себя догнать.
Не надо было терять!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 