«Арсенал» впервые при Артете проиграл четыре матча кряду

вчера, 21:50

«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» в рамках 33-го тура АПЛ (1:2). Данный результат продлил серию поражений клуба во внутренних турнирах до четырех матчей.

Ранее команда проиграла «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка Лиги, выбыла из Кубка Англии после поражения от «Саутгемптона» (1:2) и уступила «Борнмуту» (1:2) в чемпионате.

По данным источника, это первая подобная серия неудач лондонцев с марта 2018 года и первая за все время работы текущего тренерского штаба.