Талалаев: «У нас две замены в центре поля, а жёлтая показана только одна»

вчера, 22:26
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев опроверг слухи о том, что замены Ивана Беликова и Ильи Петрова в перерыве матча с «Краснодаром» (2:2) были связаны с риском удаления.

Вы всё время говорите, что «Балтика» борется и фолит, но у нас две вынужденные замены в центре поля: Беликову скрутили голеностоп, а Петрову дали по колену. При этом все вроде бы довольны, а жёлтая карточка только одна. У нас люди не смогли продолжить матч. Хотя, будь моя воля, я бы никого не менял и мы играли бы дальше в футбол. Ни коим образом. Мы играли в футбол. Они разумные ребята и хорошо играют. Вот это мне не нравится, когда человек сам больше всех бьёт, а потом бегает и валяется. Если играешь — играй, а не выпрашивай. Во всяком случае, мы это категорически отрицаем. Когда такие рисовальни идут, у нас свисток не звучит.

Jeck Denielse
вчера в 23:02
Талалаева можно ругать или хвалить....
Его футбол может нравится или нет....
Но если бы меня спросили в чём или ком отличие данного чемпионата от предыдущих ответил бы "Балтика в 5-ке лидеров"......и не тур-два...а весь чемпионат...
Вроде и звёзд не богато...и тренера знаем давно...но вот нашли друг друга...Тренер и Команда....
И удивляют...даже на длинной дистанции....
25процентный клоун
вчера в 22:46, ред.
Балтика украшение чемпионата.
Краснодар это просто ужас и анархия, ни какой команды
VeniaminS
вчера в 22:39
Молодцы,Балтика !!! Хорошо отыграли !
