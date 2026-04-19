Талалаев: «У нас две замены в центре поля, а жёлтая показана только одна»

Главный тренер «Балтики» опроверг слухи о том, что замены и в перерыве матча с «Краснодаром» (2:2) были связаны с риском удаления.

Вы всё время говорите, что «Балтика» борется и фолит, но у нас две вынужденные замены в центре поля: Беликову скрутили голеностоп, а Петрову дали по колену. При этом все вроде бы довольны, а жёлтая карточка только одна. У нас люди не смогли продолжить матч. Хотя, будь моя воля, я бы никого не менял и мы играли бы дальше в футбол. Ни коим образом. Мы играли в футбол. Они разумные ребята и хорошо играют. Вот это мне не нравится, когда человек сам больше всех бьёт, а потом бегает и валяется. Если играешь — играй, а не выпрашивай. Во всяком случае, мы это категорически отрицаем. Когда такие рисовальни идут, у нас свисток не звучит.