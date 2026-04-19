Мусаев: «Ничего не потеряно, мы сделаем всё возможное в оставшихся турах»

Главный тренер «Краснодара» после ничьей с «Балтикой» (2:2) заявил, что команда сохраняет шансы на чемпионство, несмотря на потерю лидерства.

Качеством и содержанием игры доволен, результатом — нет. Думаю, вы видели хорошую игру: получился очень динамичный футбол, но, к сожалению, несколько ошибок нам очень дорого обошлись. По самоотдаче, бойцовским качествам и содержанию у меня нет никаких претензий ни к одному футболисту. Хочу поблагодарить наших болельщиков — сегодня был полный стадион, отличная поддержка. Думаю, получился яркий вечер. К сожалению, не удалось одержать победу, но ничего ещё не потеряно. Впереди пять туров, и мы сделаем всё, что от нас зависит.