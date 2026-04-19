Мусаев: «Ничего не потеряно, мы сделаем всё возможное в оставшихся турах»

вчера, 22:47
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после ничьей с «Балтикой» (2:2) заявил, что команда сохраняет шансы на чемпионство, несмотря на потерю лидерства.

Качеством и содержанием игры доволен, результатом — нет. Думаю, вы видели хорошую игру: получился очень динамичный футбол, но, к сожалению, несколько ошибок нам очень дорого обошлись. По самоотдаче, бойцовским качествам и содержанию у меня нет никаких претензий ни к одному футболисту. Хочу поблагодарить наших болельщиков — сегодня был полный стадион, отличная поддержка. Думаю, получился яркий вечер. К сожалению, не удалось одержать победу, но ничего ещё не потеряно. Впереди пять туров, и мы сделаем всё, что от нас зависит.

На данный момент «Краснодар» с 54 очками занимает вторую строчку, отставая от «Зенита» на один балл.

просто Tomson
вчера в 23:49
второй гол в ворота Краснодара... Тормена ставил на Балтику?
CCCP1922
вчера в 23:47
Дежурные слова.,. Звучит как-то не очень убедительно. А впереди Спартак...
25процентный клоун
вчера в 23:23
"У Краснобара яркая...." бу га га
Нет никого Краснодара. Просто бегттня негров .
Capral
вчера в 23:04
Пока еще ничего не потеряно, но было ясно одно: второй сезон подряд стать чемпионом, Краснодару будет сложно. Зенит, который абсолютно ничего не показывает, играет в рутинный и безликий футбол, застарелый и убогий, на сегодня, стать чемпионом имеет больше шансов. У Краснодара яркая комбинационная игра, но эта команда не всегда может совладать со своими эмоциями и прогибается под жестким прессингом соперника. Зениту в этом плане проще- мертвый футбол, лишенный мысли на поле более живуч и способен подстраиваться под соперника...
lazzioll
вчера в 22:55, ред.
все возможное вы можете сделать только на футбольном поле и набрать максимум очков, но увы нынешние реалии таковы что этого мало для борьбы с Зенитом. так что - юбилей)) в конце сезона можете матч легенд "как про94 все" сыграть с Арсеналом Лондонским
particular
вчера в 22:54
Ну, как же, - потеряны два потенциальных домашних очка, потеряна текущая первая позиция... Краснодар с трудом держался впереди, а догонять и обгонять будет ещё сложнее... Так что, оптимизм и надежды Мусаева не́сколько иллюзорны...
shur
вчера в 22:54, ред.
....как не крути, а ничья она и в Африке ничья! А победа это уже багаж, статус, очки, пресса,отношение...!!!
