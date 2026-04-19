У Талалаева возник конфликт с Радимовым в прямом эфире

вчера, 22:58

Во время матча 25-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Краснодаром» (2:2) главный тренер калининградцев резко ответил эксперту .

В ходе прямого включения на телеканале «Матч Премьер» Радимов обратился к тренеру на «ты», назвав его «Андрюшей», что вызвало недовольство специалиста.

Радимов:

Андрюш, смотри, у меня такой вопрос. Мы садимся в машину времени…

Талалаев:

Панибратство оставь себе, молодёжь. Мы в эфире, давай обращаться по законам эфира.

Радимов:

А как тебя, не знаю, по отчеству?

Талалаев:

Можешь просто Андрей обращаться, этого будет достаточно.

Радимов:

А я как сказал?

Талалаев:



Но ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто — и всё.

Радимов:

У меня вопросов к тебе нет больше.

Талалаев: