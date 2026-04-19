У Талалаева возник конфликт с Радимовым в прямом эфире

вчера, 22:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Во время матча 25-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Краснодаром» (2:2) главный тренер калининградцев Андрей Талалаев резко ответил эксперту Владиславу Радимову.

В ходе прямого включения на телеканале «Матч Премьер» Радимов обратился к тренеру на «ты», назвав его «Андрюшей», что вызвало недовольство специалиста.

Радимов:

Андрюш, смотри, у меня такой вопрос. Мы садимся в машину времени…

Талалаев:

Панибратство оставь себе, молодёжь. Мы в эфире, давай обращаться по законам эфира.

Радимов:

А как тебя, не знаю, по отчеству?

Талалаев:

Можешь просто Андрей обращаться, этого будет достаточно.

Радимов:

А я как сказал?

Талалаев:


Но ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто — и всё.

Радимов:

У меня вопросов к тебе нет больше.

Талалаев:


Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было, последние 22 года уже нет.

ABir
ABir
сегодня в 00:38
В принципе Талаев правильно вернул эксперта с небес на землю. В пивбаре и в бане можно- Андрюша, а на работе - будь добр со всем уважением.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:26
Кто-кто, а Талалаев, уже молчал бы, про культуру общения и личную воспитанность. Надо было на "Мяч ТВ" прокрутить и напомнить ему, жесты и маты, направленные судьям и некоторым участникам матчей))
nik9373
nik9373
сегодня в 00:18
Талалаев неизлечим.
просто Tomson
просто Tomson
вчера в 23:48
Буланов не прав!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:43
"Они оба могут" )...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:35
Дело в другом, человек с его культурой, мог бы не акцентировать на этом внимания. Он далеко не аристократ...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:33, ред.
Здесь он скорее прав, чем не прав)...
Capral
Capral
вчера в 23:28
Андрюша в своем репертуаре.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:21
Тренер команды рпл и винни пух газпромовский
shur
shur
вчера в 23:05
....два в одном!
shur
shur
вчера в 23:05, ред.
Радимов...!
shur
shur
вчера в 23:04
....Талалаев....!!!!!
