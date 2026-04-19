У Талалаева возник конфликт с Радимовым в прямом эфире

Во время матча 25-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Краснодаром» (2:2) главный тренер калининградцев Андрей Талалаев резко ответил эксперту Владиславу Радимову.
В ходе прямого включения на телеканале «Матч Премьер» Радимов обратился к тренеру на «ты», назвав его «Андрюшей», что вызвало недовольство специалиста.
Радимов:
Андрюш, смотри, у меня такой вопрос. Мы садимся в машину времени…
Талалаев:
Панибратство оставь себе, молодёжь. Мы в эфире, давай обращаться по законам эфира.
Радимов:
А как тебя, не знаю, по отчеству?
Талалаев:
Можешь просто Андрей обращаться, этого будет достаточно.
Радимов:
А я как сказал?
Талалаев:
Но ты следи за языком, когда выступаешь в прямом эфире просто — и всё.
Радимов:
У меня вопросов к тебе нет больше.
Талалаев:
Отлично, у меня к тебе вообще никогда не было, последние 22 года уже нет.