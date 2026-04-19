Карседо: «Универсальность Жедсона очень помогает команде»

вчера, 23:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» (3:1) в 25-м туре РПЛ.

В первую очередь хочу поздравить клуб и всю нашу красно-белую семью с днем рождения. Это важное событие. Сегодня важно было как можно скорее открыть счет. Хотя у «Ахмата» тоже были моменты, а мы допускали потери мяча. Обязательно это разберем, чтобы исправить в будущем. В таких играх необходимо хладнокровие. Сегодня мы его проявили и взяли три очка. У нас есть универсальные футболисты. Это очень помогает. Взять, например, Жедсона, который провел хороший матч и забил прекрасный гол. Мы понимали, что у «Ахмата» будет возникать свободная зона, и планировали это использовать. И это получилось. Завтра начнем подготовку, посмотрим матч соперника с «Балтикой». Хотим набрать три очка, ведь у нас есть свои цели на концовку сезона. Ву не сможет сыграть из-за дисквалификации, но я уверен, что мы найдем решение.

Bad Listener
сегодня в 00:22, ред.
Ну ок, если будете смотреть матч соперника, да разбирать ошибки и исправлять то честь вам и хвала. Сегодня Жедсон действительно провёл хороший матч, но я лично наивно полагал что Лукойл платит 27 миллионов евро за то чтобы Жедсон проводил каждый матч хорошо, поэтому есть вопросы всё равно, я надеюсь это начало его славной истории в Спартаке, а не единичный всплеск как у всяких наших Мартинсов и Бонгонд за 5 миллионов.
25процентный клоун
вчера в 23:18
ВУ заменить??? Не возможно. Он просто лучший деф
Гость
