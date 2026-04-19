Карседо: «Универсальность Жедсона очень помогает команде»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» (3:1) в 25-м туре РПЛ .

В первую очередь хочу поздравить клуб и всю нашу красно-белую семью с днем рождения. Это важное событие. Сегодня важно было как можно скорее открыть счет. Хотя у «Ахмата» тоже были моменты, а мы допускали потери мяча. Обязательно это разберем, чтобы исправить в будущем. В таких играх необходимо хладнокровие. Сегодня мы его проявили и взяли три очка. У нас есть универсальные футболисты. Это очень помогает. Взять, например, Жедсона, который провел хороший матч и забил прекрасный гол. Мы понимали, что у «Ахмата» будет возникать свободная зона, и планировали это использовать. И это получилось. Завтра начнем подготовку, посмотрим матч соперника с «Балтикой». Хотим набрать три очка, ведь у нас есть свои цели на концовку сезона. Ву не сможет сыграть из-за дисквалификации, но я уверен, что мы найдем решение.