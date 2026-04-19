ПСЖ с Сафоновым дома проиграл «Лиону» в матче Лиги 1

вчера, 23:45

«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Лиона» в матче 30-го тура Лиги 1 (1:2).

На 6-й минуте Эндрик открыл счёт в матче. На 18-й минуте Афонсо Морейра удвоил преимущество гостей. Хвича Кварацхелия на 90+4-й минуте сократил отставание в счете.

Ворота столичного клуба защищал российский вратарь Матвей Сафонов.