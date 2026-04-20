Лукаку прибыл в Неаполь для урегулирования конфликта с клубом

сегодня, 00:43

Нападающий «Наполи» прибыл в Неаполь вечером в воскресенье.

В ближайшее время Лукаку проведет встречу с боссами клуба и , чтобы обсудить возникший конфликт и возможности его урегулирования.

Ранее 32-летний бельгиец покинул сборную, чтобы работать над физической формой с личным тренером, однако этот шаг не был согласован с клубом.

Поскольку форвард проигнорировал требование вернуться в команду до 31 марта, руководство неаполитанцев приняло решение оштрафовать игрока.