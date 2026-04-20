Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыИталия. Серия А 2025/2026

Лукаку прибыл в Неаполь для урегулирования конфликта с клубом

сегодня, 00:43

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку прибыл в Неаполь вечером в воскресенье.

В ближайшее время Лукаку проведет встречу с боссами клуба и Антонио Конте, чтобы обсудить возникший конфликт и возможности его урегулирования.

Ранее 32-летний бельгиец покинул сборную, чтобы работать над физической формой с личным тренером, однако этот шаг не был согласован с клубом.

Поскольку форвард проигнорировал требование вернуться в команду до 31 марта, руководство неаполитанцев приняло решение оштрафовать игрока.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:19
Ну тут на ум приходят два варианта из классики -

"Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись."

Или

Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов.

Золотой телёнок.
)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:09
Лукаку некрасиво ведёт. Конте всегда защищал его, считал лучшим игроком в его системе... А он подвёл тренера
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 