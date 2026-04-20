«Реал» начал переговоры о продлении договора с Рюдигером

сегодня, 08:15

Руководство «Реала» предложило защитнику Антонио Рюдигеру новое трудовое соглашение сроком на один год.

Действующий контракт 33-летнего немца рассчитан до конца текущего сезона.

Сообщается, что приоритетом игрока является подписание двухлетнего контракта. Тем не менее, в клубе выражают уверенность, что защитник примет текущие условия.

Все новости
В «Динамо» оценили вероятность продления контракта с Лунёвым
Вчера, 15:33
Официально«Сантос» продлил контракт с сыном Робиньо
Вчера, 13:59
Слухи«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Фоденом
Вчера, 11:38
СлухиКристенсен отклонил предложение о продлении контракта с «Барселоной»
Вчера, 10:50
Конте прокомментировал информацию о своем будущем в «Наполи»
Вчера, 00:27
Официально«Ювентус» продлил контракт с капитаном команды
18 апреля
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:04, ред.
Рюдигер боец и легенда Реала))
его поступок в матче в Лиссабоне против Бенфики был достойно уважения.
8zz7w683dqgc
8zz7w683dqgc
сегодня в 08:32
Годие в Реале - тоже неплохо. С Модричем скоьтко раз соглашение продлевали...
Drosmo
Drosmo
сегодня в 08:31, ред.
Как ни печально, но на сегодняшний день, при таком "высоком" уровне защиты в Реале, 33-летний Рюдигер видится куда более предпочтительным вариантом чем тот же Хёйсен, через которого проходят атаки соперника просто на ура. И который при своём высоченном росте умудряется с завидной регулярностью проигрывать верховую борьбу более низким соперникам.

Вот только Рюдигер - это не панацея для оборонительной линии "Мадрида", так как игрок уже возрастной и травматичный, и больше подходил бы в роли крепкого резервиста. Но что-то мне подсказывает, что руководство Реала не особо будет тратить деньги на укрепление обороны.

Но в любом случае продление Рюдигера это хорошо для Реала.
gehtugy56wp8
gehtugy56wp8
сегодня в 08:28
В коем веке Перес делает все правильно....
6bffrtrtkh8u
6bffrtrtkh8u
сегодня в 08:27
Думаю что правильно все делает Реал....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:20
Очень полезный игрок, надо продлевать...
