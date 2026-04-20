«Реал» начал переговоры о продлении договора с Рюдигером

Руководство «Реала» предложило защитнику Антонио Рюдигеру новое трудовое соглашение сроком на один год.
Действующий контракт 33-летнего немца рассчитан до конца текущего сезона.
Сообщается, что приоритетом игрока является подписание двухлетнего контракта. Тем не менее, в клубе выражают уверенность, что защитник примет текущие условия.
Вот только Рюдигер - это не панацея для оборонительной линии "Мадрида", так как игрок уже возрастной и травматичный, и больше подходил бы в роли крепкого резервиста. Но что-то мне подсказывает, что руководство Реала не особо будет тратить деньги на укрепление обороны.
Но в любом случае продление Рюдигера это хорошо для Реала.
