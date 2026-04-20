Месси, Дзюба и Роналду стали лидерами по минимальному пробегу без мяча

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил отчет, оценивающий интенсивность работы футболистов в фазе игры без мяча.
В рейтинге, охватившем 46 высших дивизионов мира, форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба занял второе место, разделив его с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Методология оценивает средний пробег игрока без мяча относительно остальной команды. Показатель Дзюбы и Роналду составил 0,74: это означает, что на 1 км командного пробега игроки преодолевают в среднем 740 метров.
Наименьшая активность в оборонительных действиях зафиксирована у Лионеля Месси («Интер Майами») с коэффициентом 0,70.
Топ-10 выглядит следующимм образом:
1. Лионель Месси («Интер Майами») – 0,70;
2-3. Артем Дзюба («Акрон») – 0,74;
2-3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 0,74;
4. Себастьян Вилья («Индепендьенте Ривадавия») – 0,76;
5-7. Мирлинд Даку («Рубин») – 0,77;
5-7. Килиан Мбаппе («Реал») – 0,77;
5-7. Джон Кордоба («Краснодар») – 0,77;
8. Мусса Дембеле («Аль-Иттифак») – 0,78;
9-10. Виктор Осимхен («Галатасарай») – 0,79;
9-10. Моизе Кин («Фиорентина») – 0,79.
Кри Ро и Дзюба постарели, оно и понятно.
А вот Мбаппе офигел что ли совсем? Рано он начал пешеходить. Отсюда и проблемы Реала. Винисиус тоже на него смотрит и думает, а мне чего бегать то.
