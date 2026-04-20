Месси, Дзюба и Роналду стали лидерами по минимальному пробегу без мяча

сегодня, 08:28

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил отчет, оценивающий интенсивность работы футболистов в фазе игры без мяча.

В рейтинге, охватившем 46 высших дивизионов мира, форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба занял второе место, разделив его с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Методология оценивает средний пробег игрока без мяча относительно остальной команды. Показатель Дзюбы и Роналду составил 0,74: это означает, что на 1 км командного пробега игроки преодолевают в среднем 740 метров.

Наименьшая активность в оборонительных действиях зафиксирована у Лионеля Месси («Интер Майами») с коэффициентом 0,70.

Топ-10 выглядит следующимм образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами») – 0,70;

2-3. Артем Дзюба («Акрон») – 0,74;

2-3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 0,74;

4. Себастьян Вилья («Индепендьенте Ривадавия») – 0,76;

5-7. Мирлинд Даку («Рубин») – 0,77;

5-7. Килиан Мбаппе («Реал») – 0,77;

5-7. Джон Кордоба («Краснодар») – 0,77;

8. Мусса Дембеле («Аль-Иттифак») – 0,78;

9-10. Виктор Осимхен («Галатасарай») – 0,79;

9-10. Моизе Кин («Фиорентина») – 0,79.

sir_Alex
sir_Alex ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:17
Артёмка по привычке передёрнет 😄😄😄
Sergo81
Sergo81
сегодня в 10:07
Так это статистика только относительно СВОЕЙ команды. Например, Реал владеет мячом в игре с Жироной условной 70:30. Мбаппе владеет мячом чаще, поэтому отдохнуть тоже нужно, взять паузу. Принципиальное значение имеет сколько команда владеет мячом и кто из них владеет. Тот же Дзюба за всю игру владеет минуты две-три, а Мбаппе 8-10. И пробег у Артёма за игру 2-3 км, а у Мбаппе 7-8 наверное. Лучшая защита-это нападение))
shur
shur
сегодня в 09:55
...Я бы уже накидался на месте Артёмки, компания супер угар!!!
shur
shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 09:53
...не то слово, Бро!!!
Nenash
Nenash
сегодня в 09:37
Мбаппе на правильном пути. Надо ходить.. 🚶.. Только так можно забить 90 голов за год. Ну, не в штрафной же "спать".. 🛌 🤭
chromage
chromage ответ xc9ubnxt7tey (раскрыть)
сегодня в 09:30
Как-раз наоборот. Это сколько они двигаются и совершают действий когда у них мяча нет. Халявщики скорее все остальные в мире )
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:26, ред.
Ну вот, Дзюба в тройке равных, но по пробегу без Золотого мяча он единоличный лидер
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:04
сегодня в 09:04
Месси - главный пешеход планеты. Он таким всегда был.

Кри Ро и Дзюба постарели, оно и понятно.

А вот Мбаппе офигел что ли совсем? Рано он начал пешеходить. Отсюда и проблемы Реала. Винисиус тоже на него смотрит и думает, а мне чего бегать то.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:51
Не барское это дело, за мячиком по полю бегать. Артём в тройке с Месси и Роналду. Мячик ему должны к ноге приносить.
Ruslik1982
сегодня в 08:46
сегодня в 08:46
3 игрока чемпионата РФ среди элиты, всегда считал чемпионат одним из сильнейших на планете
Ruslik1982
сегодня в 08:44
сегодня в 08:44
легенды
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 08:41
сегодня в 08:41
Дзюбиньо входит в элиту трёх!
shur
shur
сегодня в 08:34
.....Дзюююююююююююююююююююююююююююююбиньо !!!
qex6ga5suy98
сегодня в 08:31
сегодня в 08:31
Старички все таки попали в лидеры.....
xc9ubnxt7tey
сегодня в 08:30
сегодня в 08:30
Т.е. это главные халявщики на поле, без мяча особо не усердствуют.
