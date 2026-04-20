сегодня, 08:28

Международный центр спортивных исследований ( CIES ) представил отчет, оценивающий интенсивность работы футболистов в фазе игры без мяча.

В рейтинге, охватившем 46 высших дивизионов мира, форвард тольяттинского «Акрона» занял второе место, разделив его с нападающим «Аль-Насра» . Методология оценивает средний пробег игрока без мяча относительно остальной команды. Показатель Дзюбы и Роналду составил 0,74: это означает, что на 1 км командного пробега игроки преодолевают в среднем 740 метров.

Наименьшая активность в оборонительных действиях зафиксирована у («Интер Майами») с коэффициентом 0,70.

Топ-10 выглядит следующимм образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами») – 0,70;

2-3. Артем Дзюба («Акрон») – 0,74;

2-3. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 0,74;

4. Себастьян Вилья («Индепендьенте Ривадавия») – 0,76;

5-7. Мирлинд Даку («Рубин») – 0,77;

5-7. Килиан Мбаппе («Реал») – 0,77;

5-7. Джон Кордоба («Краснодар») – 0,77;

8. Мусса Дембеле («Аль-Иттифак») – 0,78;

9-10. Виктор Осимхен («Галатасарай») – 0,79;

9-10. Моизе Кин («Фиорентина») – 0,79.