«Балтика» отозвала апелляцию на дисквалификацию Талалаева

Главный тренер «Балтики» объяснил решение клуба не оспаривать его четырехматчевую дисквалификацию. Специалист сообщил, что на первый план вышли медицинские показатели: недавно он перенес плановую операцию на ЖКТ.

«Балтика» отозвала апелляцию из‑за состояния моего здоровья. У меня только завтра контрольное УЗИ , снятие швов, отпустят меня максимум послезавтра. Мы продолжим в Краснодаре готовиться к «Ахмату». Не было большого смысла вступать в баталию с КДК , поэтому клуб отозвал апелляцию. Нет задачи доказать кому‑то, что мы правы или неправы, есть задача просто играть в футбол и выжать максимум из этого сезона.