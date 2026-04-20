«Балтика» отозвала апелляцию на дисквалификацию Талалаева

сегодня, 08:50

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил решение клуба не оспаривать его четырехматчевую дисквалификацию. Специалист сообщил, что на первый план вышли медицинские показатели: недавно он перенес плановую операцию на ЖКТ.

«Балтика» отозвала апелляцию из‑за состояния моего здоровья. У меня только завтра контрольное УЗИ, снятие швов, отпустят меня максимум послезавтра. Мы продолжим в Краснодаре готовиться к «Ахмату». Не было большого смысла вступать в баталию с КДК, поэтому клуб отозвал апелляцию. Нет задачи доказать кому‑то, что мы правы или неправы, есть задача просто играть в футбол и выжать максимум из этого сезона.

25процентный клоун
сегодня в 09:28, ред.
Андрей, крепкого здоровья.
То что вчера я увидел на поле заслуживает самой высокой похвалы. Балтика мне напомнила Австралия на ЧМ 22 в плэйофф против Аргентины. Там также судья спас аргов как вчера Краснодар, якобы не заметно. Но как организовано играла Аргентина, ни одного лишнего касания.
Вчера лучшая команда рпл Спаттак игиала в блисиательный футбол, но сколько брака было во втором тайме? А у Балтики этого нет, респект
VeniaminS
сегодня в 08:52
Пускай досиживает,эмоции надо придерживать !
