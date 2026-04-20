Энрике: «Мы будем задействовать ротацию, чтобы победить во всех турнирах»

Главный тренер ПСЖ подвел итоги матча 30-го тура Лиги 1, в котором парижане уступили «Лиону» (1:2).

Нашей целью было доминирование на поле и создание остроты, однако соперник реализовал два первых же момента. Мы осознавали, что матч будет непростым. Несмотря на 23 нанесенных удара и заработанный пенальти, который не удалось реализовать, изменить ход встречи в нашу пользу так и не получилось — в этот вечер это было выше наших сил. Нужно признать: «Лион» отыграл блестяще. Это футбол, такое случается. Сейчас важно принять этот результат и сосредоточиться на подготовке к следующим турам. Мы переходим в режим игр каждые три дня и нацелены на победу во всех турнирах. Чтобы выдержать подобный график, нам необходимо активно задействовать ротацию и предоставлять игровую практику большему количеству футболистов.