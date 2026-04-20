Гендиректор «Спартака» заявил о задаче выиграть Кубок России

Руководство «Спартака» рассматривает победу в Кубке России как одну из приоритетных задач на текущий игровой сезон. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Некрасов.
Победа в Кубке России — одна из целей «Спартака» на концовку сезона. Мы не сдаемся. Идем от матча к матчу.
6 мая «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в финале Пути регионов. Победитель этой пары выйдет в суперфинал турнира, где сыграет с сильнейшим из пары Пути РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Вон Арсенал из Лондона подался в погоню за склянками и лица на них нет, и сами себе не рады.