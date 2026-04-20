Россия. Кубок 2025/2026

Гендиректор «Спартака» заявил о задаче выиграть Кубок России

сегодня, 09:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА06.05.2026 в 18:00 Не начался

Руководство «Спартака» рассматривает победу в Кубке России как одну из приоритетных задач на текущий игровой сезон. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Некрасов.

Победа в Кубке России — одна из целей «Спартака» на концовку сезона. Мы не сдаемся. Идем от матча к матчу.

6 мая «Спартаку» предстоит встретиться с ЦСКА в финале Пути регионов. Победитель этой пары выйдет в суперфинал турнира, где сыграет с сильнейшим из пары Пути РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

Источник: tass.ru Фото: Сайт ФК «Спартак»
Bad Listener
сегодня в 10:02, ред.
О, этот с амбициями, прошлые всё бегали от ответа на вопрос про цели команды, а этот наоборот сам делает такие заявления, если играть как вчера и чуть построже в обороне то может даже и получится чего, но до игры с Ахматом каждый матч вызывал лишь море вопросов по качеству игры, вчера хоть в атаке многое получалось, и то кстати 2 гола из 3х за счёт индивидуального мастерства, а комбинации и кружева к взятию ворот особо не приводили что мы наблюдали и раньше, и ещё помню на 65 минуте Маркиньос оказался в атаке на фланге с мячом, пробыл с ним там достаточно долго и в штрафной за это время не появилось ни одного спартаковца, хотя потом были ещё атаки так что вопрос как то отпал вчера, но сегодня всё равно покоя не даёт этот странный эпизод.
Водолей Сергеев
сегодня в 09:59
Гендир разбушевался - надо бы закрепить успехи немного, почувствовать стабильность, чего пока нет...
25процентный клоун
сегодня в 09:58
Да бросьте. Просто играйте и радуйте нас игрой.
Вон Арсенал из Лондона подался в погоню за склянками и лица на них нет, и сами себе не рады.
