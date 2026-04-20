«Челси» рассматривает Диего Симеоне на пост главного тренера

сегодня, 10:04

«Челси» приступил к поиску потенциальной замены . По информации источника, приоритетным кандидатом на должность главного тренера «синих» является наставник «Атлетико» .

Необходимость ротации тренерского штаба вызвана затяжным игровым кризисом: под руководством Росеньора, назначенного в январе 2026 года, команда потерпела четыре поражения подряд в АПЛ , не забив при этом ни одного мяча.

Несмотря на заявления руководства в поддержку действующего тренера, неудовлетворительные результаты и риск непопадания в Лигу чемпионов заставляют клуб рассматривать альтернативные варианты.