«Челси» рассматривает Диего Симеоне на пост главного тренера

«Челси» приступил к поиску потенциальной замены Лиаму Росеньору. По информации источника, приоритетным кандидатом на должность главного тренера «синих» является наставник «Атлетико» Диего Симеоне.
Необходимость ротации тренерского штаба вызвана затяжным игровым кризисом: под руководством Росеньора, назначенного в январе 2026 года, команда потерпела четыре поражения подряд в АПЛ, не забив при этом ни одного мяча.
Несмотря на заявления руководства в поддержку действующего тренера, неудовлетворительные результаты и риск непопадания в Лигу чемпионов заставляют клуб рассматривать альтернативные варианты.