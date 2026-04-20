Альварес и Бастони отдают предпочтение продолжению карьеры в «Барселоне»

сегодня, 10:18

По данным источника, состав «Барселоны» могут пополнить сразу два игрока. Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес и защитник «Интера» Алессандро Бастони выразили готовность приоритетно рассматривать предложения каталонского клуба.

Несмотря на интерес со стороны «Арсенала» и ПСЖ, Альварес склоняется к переходу в стан «сине-гранатовых», если решит покинуть Мадрид.

В свою очередь, Бастони настроен на трансфер еще решительнее: итальянец готов лично содействовать снижению запрашиваемой цены в 70–80 млн евро.

Джохар Ву ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:50
В Саратовский Сокол так же хотят
Capral ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 12:34
Медленный и глупый? А что, Рэшфорд- намного умней и быстрей?
Nenash
сегодня в 12:24
Бастони бесполезен для этой Барсы.. Медленный и глупый..
Capral
сегодня в 10:36
Альварес неплох и очень мне нравится, особенно хорошо сыграл в недавнем финале Кубка короля. И как мне показалось, даже ментально подходит Барсе по стилю игру, по динамике и движению... Такой мотор может усилить Барселону. Если Рэшфорд мне сразу не понравился- ни манерой игры и даже внешне, то Альварес, вполне может гармонично вписаться в схему игры новой команды...
А вот, что будет с Атлетико, если уйдут Симеоне, Альварес, не представляю. Жаль команду.
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:27, ред.
...беда в том, что не понимают, что не все подходят! Рэшфорд пыжится, летает, корячится и что......?! А Гризманн, Он то в расцвете сил и тоже фиаско...!!!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:21
Почему-то все рвутся в Барселону, даже готовы на убытки...
