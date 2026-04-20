Альварес и Бастони отдают предпочтение продолжению карьеры в «Барселоне»

По данным источника, состав «Барселоны» могут пополнить сразу два игрока. Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес и защитник «Интера» Алессандро Бастони выразили готовность приоритетно рассматривать предложения каталонского клуба.
Несмотря на интерес со стороны «Арсенала» и ПСЖ, Альварес склоняется к переходу в стан «сине-гранатовых», если решит покинуть Мадрид.
В свою очередь, Бастони настроен на трансфер еще решительнее: итальянец готов лично содействовать снижению запрашиваемой цены в 70–80 млн евро.
А вот, что будет с Атлетико, если уйдут Симеоне, Альварес, не представляю. Жаль команду.
