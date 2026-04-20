Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Писарев: «Уровень судейства в РПЛ ведёт к снижению интенсивности матчей»

сегодня, 10:50

Тренер сборной России Николай Писарев раскритиковал уровень судейства в РПЛ, отметив его негативное влияние на интенсивность чемпионата. По мнению специалиста, из-за частых свистков футболисты привыкли симулировать падения при любом контакте, что превращает игру в «театр юного зрителя».

Огромная проблема в том, что из‑за нынешнего судейства футболисты в чемпионате России начали при каждом столкновении валиться и ожидать свистка. У нас и так невысокая интенсивность игры, но теперь она совсем упала. Начался театр юного зрителя вместо футбола. Актерские действия вместо футбола. Наши команды мало играют под сильным давлением соперника, какое умеет оказывать, например, «Балтика». Из‑за того, что давления нет, защитники начинают ошибаться. На международной арене судейство иное, и, когда наши команды туда вернутся, всё это скажется.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
112910415
сегодня в 12:35
сложностей много )
lotsman
lotsman ответ Bad Listener
сегодня в 12:24
Валера главный тренер. А у главного куча помошников. Писарев один из них.)
Bad Listener
сегодня в 11:41, ред.
Тренер сборной России? Валера же был, или я что то пропустил? А по существу сказанного так это не из-за судейства, хватит перекладывать ответственность с одних больных голов на другие больные головы, это из-за незрелости всё. Такое поколение - готовы валяться и кривляться, что такое честь и достоинство когда можно на халяву урвать момент? Судьи на своих косяках, им тоже дали ВАР чтобы перекладывать ответственность, но к тем тенденциям в обществе которые вынуждают людей так позорно себя вести они имеют ровно такое же отношение как и футболисты.
Capral
сегодня в 11:13
А Писарев предлагает всем играть в такой силовой футбол как Балтика? Ну и, что это будет? Ведь вчерашняя игра в Краснодаре тем и была прекрасна, что сошлись два разных стиля, два разных футбола. А что было бы, играй вчера, два одинаковых футбола, как у балтийцев, разве было бы это интересно? Интенсивность футбола надо повышать уровнем мастерства, новыми талантами, и конечно играми на международной арене, а не силовым футболом. В советском футболе были разные команды- техничные и силовые, но уровень футболa в СССР был на высочайшем уровне. А какие футболисты были в стране!!!
Давно замечено, что футболист, может быть в прошлом талантливый, но в настоящем- многого не понимать, как например Аршавин или Писарев..............................
th8z58y7tad2
сегодня в 11:12
Нострадамус, блин. Может и ошибаться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 