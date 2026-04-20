Писарев: «Уровень судейства в РПЛ ведёт к снижению интенсивности матчей»

Тренер сборной России раскритиковал уровень судейства в РПЛ , отметив его негативное влияние на интенсивность чемпионата. По мнению специалиста, из-за частых свистков футболисты привыкли симулировать падения при любом контакте, что превращает игру в «театр юного зрителя».

Огромная проблема в том, что из‑за нынешнего судейства футболисты в чемпионате России начали при каждом столкновении валиться и ожидать свистка. У нас и так невысокая интенсивность игры, но теперь она совсем упала. Начался театр юного зрителя вместо футбола. Актерские действия вместо футбола. Наши команды мало играют под сильным давлением соперника, какое умеет оказывать, например, «Балтика». Из‑за того, что давления нет, защитники начинают ошибаться. На международной арене судейство иное, и, когда наши команды туда вернутся, всё это скажется.