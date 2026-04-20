Винисиус может подписать новый контракт с «Реалом» до начала ЧМ-2026

сегодня, 10:56

Руководство «Реала» готовит предложение о продлении соглашения с вингером Винисиусом Жуниором.

По данным источника, клуб рассчитывает официально оформить сделку до начала чемпионата мира 2026 года.

Несмотря на то что действующий контракт бразильского форварда рассчитан до лета 2027 года, в руководстве «сливочных» убеждены в необходимости долгосрочного закрепления игрока в составе. Сам футболист ранее подтверждал свое намерение продолжать карьеру в Мадриде.

shur
shur ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 13:06, ред.
.....старина! С Бензима Он был паенькой! Прибурел, разбалтался, и потом чувство незаменимости доступно каждому человеку, который
преувеличивает своё место в команде!
...Ушёл Роналду, бизнес за собой увлёк!
Карим тогда расцвёл, как аленькин цветок!
А на посылках,где то скромно,
Учился Вини трудоёмко!
Кариму бутцы чистил,подавал мячи!
Чтобы орал,наглел ни -ни !!!
Ушёл Карим,туда же,за деньгами!
Тут Вини сразу и препух!
Пока рулил Лука и Тони,
Ворчал Он под себя не вслух!!!
Ну, а теперь раздолье парню!
Хочу кричу, хочу лежу,....!
Он всех достал,чтобы вести себя достойно ,
Мадриду нужен Тренер по плечу!!!
lazzioll
сегодня в 13:06
игрока такого уровня надо продлевать при любом раскладе. и чем на дольше тем лучше. не свободным же агентом его отпускать. ему еще играть лет десять.
Lobo77
сегодня в 12:45
Помимо того что это один из лучших (а на максималках - лучший) Вингер это еще огромный финансовый актив.
Даже сейчас его шейхи забрали бы за офигеллиард.
Поэтому конечно надо переподписать.
Но хотелось бы чтоб он конечно вместо борьбы за права чернокожих сосредоточился на борьбе за титулы.
n5caxsk426y5
сегодня в 12:25
плохие времена наступают для клуба
Vahidlapsha
сегодня в 11:43
Винисиус как Сафонов для Парижа, один из лучших исполнителей на своей позиции в мире, его надо сохранять в Реале всю его карьеру пока он такой крутой.
Drosmo
сегодня в 11:35
Ну тут как говорится две стороны медали у этой новости.

С одной стороны, как сказал ниже Виктор, Вини действительно мастер высочайшего уровня относительно футбольного искусства. И то, что он порой делает на поле, вызывает только восторг и восхищение. Как по мне - это лучший левый вингер в мире на сегодняшний день.

А с другой стороны, это капризный, разбалованный великовозрастный ребёнок, поведение которого иногда выходит за все допустимые рамки. И который часто вносит в команду токсичность и напряжённость, из-за чего страдает внутренний микроклимат в команде, что в итоге выливается в негативные результаты на поле.

Так что этому продлению контракта одиозного бразильца можно как порадоваться, так и огорчится. Но будем надеяться на лучшее, больше нам, болельщикам, ничего не остаётся.
Capral
сегодня в 11:18
Без Вини невозможно представить себе Реал. Его характер, поведение- это одно, но уровень его мастерства- достоин Уважения.
sir_Alex
сегодня в 11:18
Эх, Перец, Перец.
4kd3n6xf9tuz
сегодня в 11:11
У него уже и выбора нет, другие все от него отвернулись.
Romeo 777
сегодня в 11:05
Логично, куда ему ещё идти то в Европе.
В Реале платят огромную ЗП в 480к в неделю.
Гость
