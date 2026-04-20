Винисиус может подписать новый контракт с «Реалом» до начала ЧМ-2026

Руководство «Реала» готовит предложение о продлении соглашения с вингером Винисиусом Жуниором.
По данным источника, клуб рассчитывает официально оформить сделку до начала чемпионата мира 2026 года.
Несмотря на то что действующий контракт бразильского форварда рассчитан до лета 2027 года, в руководстве «сливочных» убеждены в необходимости долгосрочного закрепления игрока в составе. Сам футболист ранее подтверждал свое намерение продолжать карьеру в Мадриде.
С одной стороны, как сказал ниже Виктор, Вини действительно мастер высочайшего уровня относительно футбольного искусства. И то, что он порой делает на поле, вызывает только восторг и восхищение. Как по мне - это лучший левый вингер в мире на сегодняшний день.
А с другой стороны, это капризный, разбалованный великовозрастный ребёнок, поведение которого иногда выходит за все допустимые рамки. И который часто вносит в команду токсичность и напряжённость, из-за чего страдает внутренний микроклимат в команде, что в итоге выливается в негативные результаты на поле.
Так что этому продлению контракта одиозного бразильца можно как порадоваться, так и огорчится. Но будем надеяться на лучшее, больше нам, болельщикам, ничего не остаётся.
