«Барселона» предложит Левандовскому контракт на один год

сегодня, 11:19

Пини Захави, агент нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, обсудит с руководством «сине-гранатовых» возможность пролонгации трудового соглашения 37-летнего форварда.

Текущий контракт польского футболиста с каталонским клубом рассчитан до июня текущего года. Сообщается, что «Барселона» готова предложить форварду продление сотрудничества сроком на один год.

Несмотря на приоритетное желание игрока продолжить карьеру в составе «сине-гранатовых», окончательное решение на данный момент не принято.

Ранее сообщалось, что агент Левандовского проведёт переговоры с «Ювентусом».

Барселона  Левандовски Роберт
Перевод с mundodeportivo.com Фото: PAU BARRENA/AFP
Винисиус может подписать новый контракт с «Реалом» до начала ЧМ-2026
Сегодня, 10:56
«Реал» начал переговоры о продлении договора с Рюдигером
Сегодня, 08:15
В «Динамо» оценили вероятность продления контракта с Лунёвым
Вчера, 15:33
Официально«Сантос» продлил контракт с сыном Робиньо
Вчера, 13:59
Слухи«Манчестер Сити» близок к продлению контракта с Фоденом
Вчера, 11:38
СлухиКристенсен отклонил предложение о продлении контракта с «Барселоной»
Вчера, 10:50
Все комментарии
h939udvfspf7
сегодня в 13:31
В таком возрасте контракт больше чем на год и не предложат.
пират Елизаветы
сегодня в 12:39
лучше уйти в Ювентус.
время Левандовски подошло к концу
Гость
