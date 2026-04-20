«Барселона» предложит Левандовскому контракт на один год

сегодня, 11:19

Пини Захави, агент нападающего «Барселоны» , обсудит с руководством «сине-гранатовых» возможность пролонгации трудового соглашения 37-летнего форварда.

Текущий контракт польского футболиста с каталонским клубом рассчитан до июня текущего года. Сообщается, что «Барселона» готова предложить форварду продление сотрудничества сроком на один год.

Несмотря на приоритетное желание игрока продолжить карьеру в составе «сине-гранатовых», окончательное решение на данный момент не принято.

Ранее сообщалось, что агент Левандовского проведёт переговоры с «Ювентусом».