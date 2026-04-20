«Наполи» проявляет интерес к Алексею Батракову и Матвею Кисляку

сегодня, 11:57

По данным источника, «Наполи» включил в список потенциальных трансферов двух 20-летних полузащитников сборной России — Алексея Батракова («Локомотив») и Матвея Кисляка (ЦСКА). Клуб Серии А ведет мониторинг игроков, однако намерен приобрести только одного из хавбеков.

Финансовые параметры возможных сделок различаются. В действующем соглашении Батракова с «Локомотивом» предусмотрена опция выкупа для зарубежных клубов в размере около 20 млн евро.

В контракте Кисляка фиксированная сумма отступных отсутствует. Сообщается, что ЦСКА оценивает трансферную стоимость игрока в пределах 25–30 млн евро.

Capral
Capral ответ Vahidlapsha (раскрыть)
сегодня в 13:35
Посмотрим, понаблюдаем, там видно будет...
f8wt4gp9ejgh
сегодня в 13:32
Эти хотят дешево купить и дорого перепродать.
armeez59
сегодня в 13:14
Можно конечно всех подающих надежды росиян продать, а закупить с плантаций дешёвых и крепких парней. И смотреть у себя в стране чемпионат Африки и Латинской Америки.
Sergo81 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 13:12
Раз такие разговоры пошли, значит скоро в Зенит)
Vahidlapsha ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:10
Я бы поспорил с Вами, но им уже по 20 лет, скоро время покажет кто из них на что годится и на каком уровне, будет ли это Наполи, Сельта или Ближний Восток.

Могу лишь отметить что частично разделяю Ваше видение об этих двух товарищах, но не могу согласиться что Батраков больший выпендрежник, нахожу его вальяжным в меру футболистом с большим талантом и способностями, ему б характер прокачать у подходящего специалиста, и готовая звезда для большого клуба.
CCCP1922
сегодня в 13:04
Когда-нибудь их подпишет, хоть кто-то?
Дед за ЦСКА ответ Vahidlapsha (раскрыть)
сегодня в 13:01
Батраков скорее вингер, Кисляк опорник.
Capral ответ Vahidlapsha (раскрыть)
сегодня в 12:55
Выпендрёжник, как раз Батрак, который сам собой любуется. А вот Кисляк- трудяга, мотор, очень ответственный игрок, играет на всех участках поля, и с полным основанием может считаться универсалом. Другое дело, что у Батрака амплуа более интересное- он ведёт игру, пасует, забивает, техника неплохая. Но очень часто, в футболе ценится универсализм, а не показная игра... Но на мой взгляд, оба они, до европейского уровня еще не дотягивают.
Баобаб
сегодня в 12:40
У киношника в Наполи, как в тюрьме.
пират Елизаветы ответ Vahidlapsha (раскрыть)
сегодня в 12:24
Де Лаурентис просто так не продает лидеров команды.
или за большие деньги.
и если Батраков или Кисляк проявят себя, то след.клуб ПСЖ или из АПЛ.
но сперва надо захотеть перейти в Наполи.
Vahidlapsha
сегодня в 12:01
Кисляк выпендрежник, а Батракова надо брать, потом в Реал уедет с Неаполя.
