«Наполи» проявляет интерес к Алексею Батракову и Матвею Кисляку

По данным источника, «Наполи» включил в список потенциальных трансферов двух 20-летних полузащитников сборной России — Алексея Батракова («Локомотив») и Матвея Кисляка (ЦСКА). Клуб Серии А ведет мониторинг игроков, однако намерен приобрести только одного из хавбеков.
Финансовые параметры возможных сделок различаются. В действующем соглашении Батракова с «Локомотивом» предусмотрена опция выкупа для зарубежных клубов в размере около 20 млн евро.
В контракте Кисляка фиксированная сумма отступных отсутствует. Сообщается, что ЦСКА оценивает трансферную стоимость игрока в пределах 25–30 млн евро.