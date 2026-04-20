Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Радимов: «Гол Кондакова может стать решающим в борьбе за чемпионство»

сегодня, 12:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал итоги матча 25-го тура РПЛ, в котором петербургский клуб на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0).

Отмечу замены, которые сделал тренерский штаб «Зенита». Особенно тройная замена Семака, когда на поле в середине второго тайма вышли Кондаков, Вега и Мостовой. Чтобы заменить Вендела молодым Кондаковым, ты должен знать по тренировкам, что Кондаков способен усилить игру. Это и произошло. Мостовой добавил скорости, Вега тоже удачно вышел. Не каждый тренер решится на такое действие, которое осуществил Семак. Этот гол, который сделал Кондаков, может стать решающим в борьбе за чемпионство. Это сделал молодой парень, собственный воспитанник, который незадолго до того допустил ошибку в серии пенальти после матча со «Спартаком». Но тренер дал шанс футболисту. Именно так рождаются потрясающие истории.

112910415
сегодня в 12:31
группа дорогостоящих бразильцев не вывозит ...
сегодня в 12:25
Решающими в борьбе за чемпионство могут стать только оставшиеся игры Краснодара и Зенита. Если Краснодар, в игре со Спартаком потеряет очки, а Зенит победит, в этом случае, Питер может реально приблизить себя к первенству. Не хочу забегать вперед и предсказывать, но если Зенит станет чемпионом- это будет не самый объективный чемпион, потому что, команда, демонстрирующая последние годы невзрачный и примитивный футбол, не может считаться абсолютным чемпионом.....................................................

В игре Краснодара тоже далеко не всё в порядке- команда часто прогибается под силовым соперником, часто не хватает обычной организованности и тренерской прозорливости, но эта команда демонстрирует яркий, атакующий и комбинационный футбол, и уже хотя бы поэтому более симпатична, чем укомплектованный под завязку Зенит, но безликий и не развивающейся...
