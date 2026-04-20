Радимов: «Гол Кондакова может стать решающим в борьбе за чемпионство»

Бывший игрок «Зенита» прокомментировал итоги матча 25-го тура РПЛ , в котором петербургский клуб на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0).

Отмечу замены, которые сделал тренерский штаб «Зенита». Особенно тройная замена Семака, когда на поле в середине второго тайма вышли Кондаков, Вега и Мостовой. Чтобы заменить Вендела молодым Кондаковым, ты должен знать по тренировкам, что Кондаков способен усилить игру. Это и произошло. Мостовой добавил скорости, Вега тоже удачно вышел. Не каждый тренер решится на такое действие, которое осуществил Семак. Этот гол, который сделал Кондаков, может стать решающим в борьбе за чемпионство. Это сделал молодой парень, собственный воспитанник, который незадолго до того допустил ошибку в серии пенальти после матча со «Спартаком». Но тренер дал шанс футболисту. Именно так рождаются потрясающие истории.