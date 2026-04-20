Арбелоа поддержал Камавингу после вылета из Лиги чемпионов

сегодня, 12:17

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа в ходе пресс-конференции перед матчем 33-го тура Ла Лиги против «Алавеса» выразил поддержку полузащитнику Эдуардо Камавинге. Наставник «сливочных» прокомментировал эпизод в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4), в котором француз был удален с поля на 86-й минуте.

Он глубоко переживает случившееся, как и вся команда. Эдуардо осознает значимость Лиги чемпионов для нашего клуба, и это накладывает на него дополнительный эмоциональный груз, особенно учитывая колоссальное давление в матчах такого уровня. Произошла критическая ошибка арбитра. Очевидно, что судья не учел наличие первого предупреждения у Эдуардо. Я расцениваю это решение как серьезную ошибку официального лица встречи. Эдуардо пользуется безусловным доверием руководства, тренерского штаба и любовью наших болельщиков. Мы рассчитываем на него и надеемся, что он будет защищать цвета «Реала» еще долгие годы.

shur
сегодня в 13:21
...глубоко переживает, как глубоко, как Марианская впадина ???!!!
Romeo 777
сегодня в 12:46
Строго. Но это ведь была преднамеренная затяжка времени в концовке игры…
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:29
Его ещё и пожалели за косяк...
Гость
