Арбелоа поддержал Камавингу после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» в ходе пресс-конференции перед матчем 33-го тура Ла Лиги против «Алавеса» выразил поддержку полузащитнику . Наставник «сливочных» прокомментировал эпизод в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (3:4), в котором француз был удален с поля на 86-й минуте.

Он глубоко переживает случившееся, как и вся команда. Эдуардо осознает значимость Лиги чемпионов для нашего клуба, и это накладывает на него дополнительный эмоциональный груз, особенно учитывая колоссальное давление в матчах такого уровня. Произошла критическая ошибка арбитра. Очевидно, что судья не учел наличие первого предупреждения у Эдуардо. Я расцениваю это решение как серьезную ошибку официального лица встречи. Эдуардо пользуется безусловным доверием руководства, тренерского штаба и любовью наших болельщиков. Мы рассчитываем на него и надеемся, что он будет защищать цвета «Реала» еще долгие годы.