Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Гендиректор «Спартака» прокомментировал возможность возвращения Дзюбы

сегодня, 12:24

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов ответил на вопрос о заинтересованности клуба в переходе нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Дзюба — прекрасный игрок, он всего достиг. Мы ему очень благодарны за вклад в российский футбол.

Ранее 37-летний футболист выразил готовность завершить профессиональную карьеру в составе «красно-белых».

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
lotsman
сегодня в 13:16
Артём родился в Спартаке и завершить карьеру символично должен в Спартаке. Закончив её прощальным матчем.
Alex_67
сегодня в 13:08
Похоже, Некрасов отвечал на другой вопрос...
25процентный клоун
сегодня в 12:44
Красиво сказал, респект.
Да и Дзюба вырос и забыл свои ошибки.
Дзюба сильнее Соболев на две головы. Если уж кого и брать то его
112910415
сегодня в 12:33
ответ засчитан )
Варвар7
сегодня в 12:27
Такой "махровый" ответ футбольного функционера...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 