Собослаи: «Вижу себя в клубе надолго, но прогресса в переговорах нет»
Полузащитник «Ливерпуля» прокомментировал ход переговоров о продлении соглашения с мерсисайдцами.
На данный момент в переговорах по контракту нет никаких подвижек. Сейчас я полностью сфокусирован на предстоящих матчах. Моё действующее соглашение рассчитано до 2028 года, и я намерен усердно работать каждую неделю, а время покажет, как всё сложится. Безусловно, я связываю своё будущее с этим клубом, однако решение теперь зависит не только от меня. Я счастлив здесь, ценю поддержку фанатов, а моя семья чувствует себя комфортно.
