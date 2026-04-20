Собослаи: «Вижу себя в клубе надолго, но прогресса в переговорах нет»

сегодня, 13:00

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал ход переговоров о продлении соглашения с мерсисайдцами.

На данный момент в переговорах по контракту нет никаких подвижек. Сейчас я полностью сфокусирован на предстоящих матчах. Моё действующее соглашение рассчитано до 2028 года, и я намерен усердно работать каждую неделю, а время покажет, как всё сложится. Безусловно, я связываю своё будущее с этим клубом, однако решение теперь зависит не только от меня. Я счастлив здесь, ценю поддержку фанатов, а моя семья чувствует себя комфортно.

29b5gw3hh4uk
29b5gw3hh4uk
сегодня в 13:30
Похоже продления контракта он и не дождется.
