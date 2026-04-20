Руни: «Свист трибун мешает „Арсеналу“ бороться за чемпионство»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» призвал болельщиков лондонского «Арсенала» изменить отношение к футболистам. По мнению эксперта, негативная реакция трибун на фоне последних неудач мешает «канонирам» бороться за титул.

Считаю, что болельщикам «Арсенала» необходимо изменить отношение. Недопустимо освистывать команду после поражения от «Борнмута», учитывая их успехи по ходу сезона. Фанаты должны понимать, насколько важна их роль: игроки ежедневно проделывают огромный объем работы, и неодобрение трибун в моменты спада серьезно их деморализует. Для победы в АПЛ поддержка болельщиков должна быть безусловной. В качестве примера приведу «Манчестер Юнайтед»: даже в кризисные периоды при Эрике тен Хаге и Рубене Амориме стадион до конца оставался на стороне клуба. «Арсенал» лидировал в чемпионате и вышел в полуфинал Лиги чемпионов — освистывать их за одну осечку неправильно. Чтобы достичь цели, фанатам нужно быть терпимее, так как критика трибун напрямую ранит игроков.