Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Руни: «Свист трибун мешает „Арсеналу“ бороться за чемпионство»

сегодня, 13:22

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни призвал болельщиков лондонского «Арсенала» изменить отношение к футболистам. По мнению эксперта, негативная реакция трибун на фоне последних неудач мешает «канонирам» бороться за титул.

Считаю, что болельщикам «Арсенала» необходимо изменить отношение. Недопустимо освистывать команду после поражения от «Борнмута», учитывая их успехи по ходу сезона. Фанаты должны понимать, насколько важна их роль: игроки ежедневно проделывают огромный объем работы, и неодобрение трибун в моменты спада серьезно их деморализует. Для победы в АПЛ поддержка болельщиков должна быть безусловной. В качестве примера приведу «Манчестер Юнайтед»: даже в кризисные периоды при Эрике тен Хаге и Рубене Амориме стадион до конца оставался на стороне клуба. «Арсенал» лидировал в чемпионате и вышел в полуфинал Лиги чемпионов — освистывать их за одну осечку неправильно. Чтобы достичь цели, фанатам нужно быть терпимее, так как критика трибун напрямую ранит игроков.

Арбелоа поддержал Камавингу после вылета из Лиги чемпионов
Сегодня, 12:17
Энрике: «Мы будем задействовать ротацию, чтобы победить во всех турнирах»
Сегодня, 09:40
Артета: «Борьба за титул в АПЛ начинается заново»
Вчера, 21:37
Гвардиола прокомментировал предстоящий уход Бернарду Силвы из «Ман Сити»
Вчера, 19:12
Де Дзерби: «Мы должны быть сильными и позитивными, не грустить»
Вчера, 14:46
Джо Коул назвал клубы, которые сыграют в финале Лиги чемпионов
18 апреля
v7xag48w2vds
сегодня в 14:39
Вот оказывается в чём причина весенних неудач у Арсенала
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:22
...Ах Руни,сам ведь в прошлом хулиган!
Режим спортивный нарушая,
Теперь советами внушая,
Чужому Клубу помогая!
Болелам Арсенала едет по мозгам!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:25
"Не свисти, а то чемпионом не будешь"...)))
