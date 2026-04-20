Чистяков рассудит «Спартак» и «Краснодар» в 26-м туре РПЛ

сегодня, 13:37

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 26-го тура РПЛ.

21 апреля (вторник)

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалёв

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Михаил Иванов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Ранэль Зияков; инспектор – Алексей Резников.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Андрей Иванов.

22 апреля (среда)

«Оренбург» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» Москва – «Рубин»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Зуев.

23 апреля (четверг)

«Акрон» – «Динамо» Махачкала: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Варанцо Петросян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Артём Чистяков

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ахмат» – «Балтика»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гончар.

Артига: «Главными лицами на поле должны быть игроки, а не судьи»
18 апреля
«Реал» не будет подавать протест на судейство в матче с «Баварией»
18 апреля
ОфициальноВ Аргентине будут наказывать игроков, наступающих двумя ногами на мяч
17 апреля
ОфициальноЭСК: Карасёв ошибся, удалив Педро в матче «Зенит» — «Краснодар»
17 апреля
«Барселона» подала жалобу в УЕФА на судейство в Лиге чемпионов
16 апреля
ОфициальноЛевников рассудит «Краснодар» и «Балтику» в 25-м туре РПЛ
16 апреля
rzyamc944ptd
сегодня в 15:35
Спонсор назначения Чистякова ГАЗПРОМ?
lotsman
сегодня в 15:21
Два судьбоносных и очень интересных матча. Наша команда дружно будет болеть в среду за Зенит, а в четверг за Спартак. Если Зенит останавливает Локомотив, то даёт возможность Спартаку догнать его, переиграв Краснодар и тем самым дав возможность Зениту оторваться от Быков. Интереснейшие два футбольных дня для нашей команды.)
oFANATo
сегодня в 14:43
Тяжело придется Чистякову , любую его ошибку в пользу одной из команд будут очень сильно критиковать и обвинять в помощи команде которая победит. А игра обещает быть огненной , у быков на кону чемпионство.
blitz
сегодня в 14:34
Нас ждёт огненная концовка чемпионата.
shur
сегодня в 14:33
....Чистилище от Чистякова!

Вдали от дома Краснодар,
Костями ляжет у ворот столичных!
Или поможет им Артём,
Да нет,надеюсь не двуличный !!!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:32
Пускай отсудят без косяков...
Али Самаркандский
сегодня в 14:13
Жребий судьбы брошен.УДАЧИ Краснодар
просто Tomson
сегодня в 13:41
