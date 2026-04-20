Хёнесс: «Многие сомневались, что Компани сможет соответствовать „Баварии“»

сегодня, 14:00

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал успех команды под руководством Венсана Компани после завоевания 35-го чемпионского титула.

Когда мы рассматривали кандидатуру Венсана Компани, в обществе преобладал скептицизм: многие сомневались, что тренер, чей клуб покинул АПЛ сможет соответствовать амбициям «Баварии». Однако личная встреча за обедом с участием Венсана, его отца, Герберта Хайнера и нашего спортивного блока развеяла все сомнения. Буквально через тридцать минут общения я дал понять Максу Эберлю, что это именно тот специалист, который нам нужен. Венсан выстроил свою философию вокруг понятия «труд». Его профессионализм и самоотдача — он находится в офисе с половины восьмого утра до позднего вечера — являются эталонными. Он не ищет оправданий в травмах игроков, а фокусируется на их развитии. Его способность совершенствовать мастерство каждого исполнителя, включая таких состоявшихся звезд, как Харри Кейн, — это признак высочайшего тренерского искусства.

Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 16:31
Для того, чтобы говорить, что он растет как тренер, надо регулярно смотреть игры Баварии...
сегодня в 16:30
Компани- талантливый физрук. Но надо отдать ему должное в том, что он пришел на руины и пепелище оставленные ему Тухелем, и за один сезон сумел поднять команду, вернуть ей чемпионство, и что важно, именно благодаря Компани заиграл Упомекано. Но как у всех физруков, пусть даже и талантливых, у Компани нет игрового баланса, проваливается центр поля, что позволяет сопернику, даже в Бундесе выбегать в острые котнр атаки, и это почти регулярно. Компани не стратег и соперника не читает, как это было в Лондоне. Но на фоне мертвого Реала и усредненной Бундес Лиги его футбол работает. Пусть Компани пройдет ПСЖ, тогда и разговор будет другой. Я симпатизирую Компани, и исключительно ради него смотрю все матчи Баварии. Но пока, сказать что-то определенное о нём как о серьезном тренере не могу. А то, что говорит Хёнесс- обычная тренерская поддержка...
сегодня в 15:53
Компани знает свое дело.
а отказники теперь кусают локти))
каждый нашел свое.
сегодня в 14:14, ред.
Да, пришлось опустить уровень Баварии до Компани и всё заиграло
сегодня в 14:05
По правде сказать я тоже в него не верил, не было человека из топ тренеров желающих возглавить Мюнхенцев. на мгновение показалось даже что эпоха Баварии заканчивается. Компани отлично справляется с поставленными задачами, и растет как тренер.
