Хёнесс: «Многие сомневались, что Компани сможет соответствовать „Баварии“»

Почетный президент «Баварии» прокомментировал успех команды под руководством после завоевания 35-го чемпионского титула.

Когда мы рассматривали кандидатуру Венсана Компани, в обществе преобладал скептицизм: многие сомневались, что тренер, чей клуб покинул АПЛ сможет соответствовать амбициям «Баварии». Однако личная встреча за обедом с участием Венсана, его отца, Герберта Хайнера и нашего спортивного блока развеяла все сомнения. Буквально через тридцать минут общения я дал понять Максу Эберлю, что это именно тот специалист, который нам нужен. Венсан выстроил свою философию вокруг понятия «труд». Его профессионализм и самоотдача — он находится в офисе с половины восьмого утра до позднего вечера — являются эталонными. Он не ищет оправданий в травмах игроков, а фокусируется на их развитии. Его способность совершенствовать мастерство каждого исполнителя, включая таких состоявшихся звезд, как Харри Кейн, — это признак высочайшего тренерского искусства.