Спортивный директор «Целе» заявил об интересе российских клубов к Иосифову

Спортивный директор словенского «Целе» Геннадий Голубин сообщил, что российский полузащитник привлек внимание множества клубов. По словам функционера, интерес к хавбеку проявляют как в Европе, так и в РПЛ .

К Никите большой интерес отовсюду — человек забивает в еврокубках, а вчера стал чемпионом Словении, у него есть выделяющиеся качества. Иосифовым интересуются, в том числе в России. Если будет хорошее предложение, мы его рассмотрим. Из Европы уже были предложения, но они не устроили ни нас, ни его — Никита хочет играть в более статусных чемпионатах и клубах. Из России конкретных предложений не было, но я думаю, что будут, судя по тому, какой большой интерес к Иосифову оттуда. Но у него есть и опция остаться в «Целе» — пусть ещё с нами поиграет в Лиге чемпионов.