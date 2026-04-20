Спортивный директор «Целе» заявил об интересе российских клубов к Иосифову

сегодня, 14:28

Спортивный директор словенского «Целе» Геннадий Голубин сообщил, что российский полузащитник Никита Иосифов привлек внимание множества клубов. По словам функционера, интерес к хавбеку проявляют как в Европе, так и в РПЛ.

К Никите большой интерес отовсюду — человек забивает в еврокубках, а вчера стал чемпионом Словении, у него есть выделяющиеся качества. Иосифовым интересуются, в том числе в России. Если будет хорошее предложение, мы его рассмотрим. Из Европы уже были предложения, но они не устроили ни нас, ни его — Никита хочет играть в более статусных чемпионатах и клубах. Из России конкретных предложений не было, но я думаю, что будут, судя по тому, какой большой интерес к Иосифову оттуда. Но у него есть и опция остаться в «Целе» — пусть ещё с нами поиграет в Лиге чемпионов.

Все новости
Российский полузащитник Иосифов стал чемпионом Словении в составе «Целе»
Вчера, 18:40
Захарян не попал в заявку «Реала Сосьедад» на финал Кубка Испании
17 апреля
В «Арисе» заявили, что Кокорина любят не только русскоязычные болельщики
17 апреля
Французский журналист о Сафонове: «Он уже отлично говорит по‑французски»
15 апреля
В «Реале Сосьедад» заявили о полной готовности Захаряна к играм
14 апреля
Тикнизян о взаимопонимании со Станковичем: «Дело в требованиях тренера»
08 апреля
3gx2h39rzw6t
сегодня в 15:36
Аппетиты игрока растут: не хочет играть просто за еду.
Bad Listener
сегодня в 14:29, ред.
Кто? Пари НН? Или Сочи? Или какая нибудь команда с дурацким менеджментом типа Спартака? В каких еврокубках? Я смотрю даже в Лиге Европы одни аутсайдеры играют практически, никаких громких имён, Брага извините меня в полуфинал прошла, Брага, Карл! А этот так вообще в Лиге конференций, еврокубок для участников пердивов всея Европы.
