Пивоваров: «Решение о будущем Гусева в „Динамо“ будет принято в мае»

сегодня, 14:33

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что решение о будущем главного тренера Ролана Гусева будет принято на совете директоров в конце мая 2026 года.

Пока ждем окончания сезона и итоговых результатов. Ролан Александрович сейчас главный тренер, а по главному тренеру решение принимает совет директоров. Он состоится по итогам сезона после окончания чемпионата в мае, там и будет принято решение. Предварительных оценок сейчас давать не буду. Последние три матча мы играем с командами, которые борются за выживание. И играем не очень убедительно. В матчах с «Акроном» доработали, победили, но это случилось на 95‑й минуте, где‑то нам повезло. С «Оренбургом» и «Пари НН» мы потеряли очки. Понятно, соперники бьются, для них это важные матчи, но «Динамо» должно побеждать в таких играх.

Варвар7
сегодня в 16:50
"Предварительных оценок сейчас давать не буду" - Возможно всё будет решать - "Слово офицера"...)
34rpczp9st5v
сегодня в 15:34
Надо оставлять Ролана
Гость
