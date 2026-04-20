Пивоваров: «Решение о будущем Гусева в „Динамо“ будет принято в мае»

Генеральный директор московского «Динамо» сообщил, что решение о будущем главного тренера будет принято на совете директоров в конце мая 2026 года.

Пока ждем окончания сезона и итоговых результатов. Ролан Александрович сейчас главный тренер, а по главному тренеру решение принимает совет директоров. Он состоится по итогам сезона после окончания чемпионата в мае, там и будет принято решение. Предварительных оценок сейчас давать не буду. Последние три матча мы играем с командами, которые борются за выживание. И играем не очень убедительно. В матчах с «Акроном» доработали, победили, но это случилось на 95‑й минуте, где‑то нам повезло. С «Оренбургом» и «Пари НН» мы потеряли очки. Понятно, соперники бьются, для них это важные матчи, но «Динамо» должно побеждать в таких играх.