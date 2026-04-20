Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Радимов ответил на претензии Талалаева после перепалки в прямом эфире

сегодня, 14:40

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал конфликт с тренером «Балтики» Андреем Талалаевым, произошедший в прямом эфире.

Даже не собираюсь выяснять, почему он так отреагировал на мое обращение. Это его проблема. Весна на дворе. Талалаеву не понравилось, что его назвали Андрюша? Просто, глядя на Андрюшу, я так и говорю. И по-моему, я сделал это с улыбкой и по-доброму. Общаться и встречаться с ним мне точно незачем. Талалаев — 864-я проблема в моей жизни после: накормить детей, увидеть родителей, сходить с женой в кино и покормить собаку. Почему он вообще так отреагировал, вопрос к нему. Выяснять что-то в прямом эфире я тоже не собираюсь.

Что касается его слов про 22 года, то я пытался вспомнить, что же тогда было. Я играл на Евро в Португалии, обыграл «Спартак» с Талалаевым, который был там переводчиком. Кстати, по-моему, мы сделали это дважды. А, ну и с Булановой я встретился первый раз! Может быть, это его колеблет. Это три варианта, которые пришли мне на ум. Возможно, он либо был неравнодушен к Булановой, либо хотел вместо меня попасть в заявку в Португалию. Может, еще что-то было, но я не знаю.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:38
Осталось только подраться. Но по факту, Радимов прав, как говорится: "С кем поведешься- от того и забеременеешь..."
Представляю, что бы было, случись подобное в советское время... Дожились, блин, два "аристократа" выясняют публично отношения.......................................
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:39, ред.
Сколько гадостей за глаза наговорил, а ведь это только один вопрос из 864 задали и не про собаку.
Мог бы кратко сказать, что ни чего и не было
Ternan
Ternan
сегодня в 15:32
Просто Славик решил хайпануть и знал что Андрюша не сдержится)))
Futurista
Futurista
сегодня в 15:24
И здесь Спартак приплёл)...
AleS
AleS
сегодня в 15:11
Короче, нужен бой Радимов - Талалаев.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 14:54, ред.
Сам создал ситуацию,хамским нефильтрованным общением.После чего его грамотно осадили,намекнув что за хлеборезкой надо следить.А то мелешь всё подряд,даже не помня что минуту назад брякнул.А теперь продолжает пытаться вылезти из ситуации для него стремной.Но еще больше показывает свою далекость.Болотная структура до мозга костей.Интеллигенты Питерские)И такие вот у нас эксперты,на федеральном канале..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 