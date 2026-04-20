Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Конате заявил о скором продлении контракта с «Ливерпулем»

сегодня, 15:45

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате сообщил о скором подписании нового соглашения с английским клубом. Соответствующее заявление 26-летний француз сделал после завершения мерсисайдского дерби против «Эвертона» (2:1).

Вокруг моего будущего было много слухов, но мы уже долгое время ведем переговоры с клубом и вплотную приблизились к соглашению. Думаю, этого события ждали многие. Сейчас все в порядке, и я с большой долей вероятности останусь в команде на следующий сезон. Я всегда к этому стремился.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Реала» в связи с истекающим сроком его контракта.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
h87ruumburvr
h87ruumburvr
сегодня в 15:54
Ну что, если игрока все устраивает, то пора садится за стол переговоров
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 