Матч Россия — Буркина-Фасо может состояться в Москве 5 июня

сегодня, 16:02

Российский футбольный союз ( РФС ) и Буркинийская федерация футбола (FBF) находятся на финальной стадии согласования товарищеского матча между национальными сборными. По предварительной информации, встреча запланирована на 5 июня и должна пройти в Москве.

На текущий момент стороны завершают обсуждение логистических параметров. Сообщается, что принимающая сторона возьмет на себя расходы по организации визита, включая транспортное обеспечение и проживание делегации Буркина-Фасо.