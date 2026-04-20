Матч Россия — Буркина-Фасо может состояться в Москве 5 июня

Российский футбольный союз (РФС) и Буркинийская федерация футбола (FBF) находятся на финальной стадии согласования товарищеского матча между национальными сборными. По предварительной информации, встреча запланирована на 5 июня и должна пройти в Москве.
На текущий момент стороны завершают обсуждение логистических параметров. Сообщается, что принимающая сторона возьмет на себя расходы по организации визита, включая транспортное обеспечение и проживание делегации Буркина-Фасо.
Предстоящая игра станет первой официальной встречей национальных команд. В рейтинге ФИФА сборная России располагается на 36-й строчке, команда Буркина-Фасо занимает 62-е место.